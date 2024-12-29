Взрыв был еще в воздухе: очевидцы рассказали об авиакатастрофе в Южной Корее 6 29.12.2024, 14:31

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Из двигателя в правом крыле летели искры.

На правом крыле самолета, который утром 29 декабря разбился в аэропорту Муан в Южной Корее, еще до авиакатастрофы при посадке было видно возгорание. По словам очевидцев, из двигателя летели искры, затем прогремел взрыв.

Со свидетелями трагедии поговорили журналисты агентства Yonhap. «Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры», – сказал 41-летний Ю Чжэ Ён.

Мужчина отдыхал в пансионате недалеко от аэропорта.

"Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв", – сказал он.

О пожаре на борту рассказал также 24-летний местный житель, который прогуливался в 4,5 км от аэропорта.

«Я заметил, как пытался снижаться самолет, еще до инцидента, он пытался сесть, но полыхнуло пламя. После этого раздался сильных хлопок, появился дым. Раздался звук, будто несколько взрывов подряд», – сказал очевидец.

По словам пожарных, причиной аварийной посадки могло стать столкновение с птицами, передает CNN.

«Предполагается, что причиной аварии стало столкновение с птицами или плохая погода, точная причина будет объявлена позже в ходе совместного расследования с соответствующими ведомствами», – сообщил на брифинге глава пожарной охраны Муана Ли Чон Хён.

На утренних кадрах из аэропорта в день крушения видно ясное небо.

Пожарные уже заявили, что, по их мнению, причиной крушения стала неисправность шасси, вызванная столкновением с птицами, а на кадрах видно, как самолет скользит по земле, а затем загорается.

Экипаж пытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Летчики пытались посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился об ограждение на взлетно-посадочной полосе, из-за чего возникло возгорание.

Поисково-спасательная операция продолжается. Официально подтверждена гибель 176 человек, идентифицированы тела 22 погибших.

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