«Крикун. Несерьезный. Такой себе «внутренний Лукашенко» 2 29.12.2024, 14:43

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Фото: Getty Images

Орбан и Фицо на самом деле мало на что влияют.

И премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо любят заигрывать с российским диктатором Владимиром Путиным. Но на самом деле они вообще мало на что влияют.

Об этом «24 Каналу» рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, заметив, что оба политика демонстрируют, будто они действительно способны влиять на серьезные вещи. Но это совсем не так.

Как отметил Корейба, Словакия – прекрасная страна. Но сам Роберт Фицо фактически не имеет значительного политического влияния. По его мнению, визит Фицо к Путину фактически ничего не значит.

«Не надо говорить, что этот ничтожный эпизод что-то значит. Маленький вор поехал к большому вору за доплатой. Не стоит из этого делать политическое событие», – считает Корейба.

Похожая ситуация происходит с Виктором Орбаном. Он любит много рассказывать и кричать. И таким поведением удается «выщипывать» у Кремля деньги и другие ресурсы.

«Орбан – крикун. Несерьезный политик. Ни одна из его угроз никогда не заработала. Он ничего не смог заблокировать. Когда Евросоюз не имел консенсуса из-за санкций, то им нужно на кого-то это спихнуть. Такой себе «внутренний Лукашенко». И Орбан с огромным удовольствием берет эту роль и потом продает это Путину за реальные деньги», – считает Корейба.

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