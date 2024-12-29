Какой погоды ждать белорусам в новогоднюю ночь? 29.12.2024, 15:01

Синоптики пообещали «бурное» начало 2025-го из-за штормовых циклонов.

До 2025 года остается чуть больше трех дней, и интересно узнать, с какой погодой за окном белорусы встретят Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. В это время, увы, «снежной сказки» ждать не стоит, а вот начало следующего года, по данным синоптиков, обещает быть «бурным».

«Есть подозрение, что совсем фиговая погодка будет в новогоднюю ночь. Днем 31-го [декабря] Беларусь окажется в зоне теплого фронта активного циклона Н, смещающегося с Атлантики через Великобританию [на] Северное море [и] Скандинавию, через Балтику и Эстонию», — рассказали в Telegram-канале Nadvorie.

Там спрогнозировали мокрый снег с переходом в дождь на первую половину 31 декабря, а во второй и вечером территория Беларуси попадет в теплый сектор циклона, и температура воздуха поднимется до +3..+5°С, а по западу Республики — до +6°С.

«К трем утра 1 января с запада подойдет холодный фронт этого циклона. Опять мокрый снег, переходящий в дождь, и усиление ветра до 15-18 м/с», — добавили в Telegram-канале Nadvorie.

Вот и в Белгидромете на 31 декабря спрогнозировали мокрый снег и дождь по большей части Беларуси. То есть без зимней атмосферы будем встречать 2025-й. Но освежиться белорусам поможет сильный порывистый ветер местами по стране. В отдельных районах водителям и пешеходам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах.

Ночью во вторник столбик термометра зафиксируется на отметке -2..+4°С, а днем — +1..+6°С.

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