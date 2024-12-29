Россия однозначно вышла на сюжет переворота 1 Анатолий Несмиян

29.12.2024, 15:09

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Анатолий Несмиян

Новый «февраль 1917» неизбежен.

В конце года есть общий ритуал подведения его итогов, что, наверное, не очень правильно, так как искусственно создается впечатление дискретности жизни и наличия неких черт, отделяющих один временной период от другого. Хотя разница между 1 января и 31 декабря точно такая же, как между 1 декабря и 30 ноября.

Но миром правят символы, поэтому и желание провести черту и начать жить если не с чистого листа, то хотя бы очистить кэш.

В России 2024 год продолжил то, что было в 2023 и ранее - в силу полного исчерпания модели развития страны и столь же полного отсутствие проекта и образа будущего власть, скорее, на инстинктах проводила политику полного исключения народа из политики и запрета на проявление любой общественной активности. Причина вполне очевидна: если у тебя нет понимания будущего, ты обязан выжигать любые версии будущего любых других субъектов просто для того, чтобы сохранить власть. В противном случае придет тот, кто предложит альтернативу нынешней мертвечине.

В этом смысле убийства Пригожина и Навального, выдавливание и посадки любых активных людей - у всего этого есть одна-единственная причина: власть пытается контролировать общественное пространство через его стерилизацию и полное истребление любых не входящих в систему субъектов. В случае с Пригожиным - субъекта, который перестал играть по системным правилам и начал формировать свои.

Проблема здесь в том, что это ничем и никак не поможет. Изменится сценарий краха власти, но не он сам. Россия теперь однозначно вышла на сюжет, который произошел в феврале 1917 года - переворот руками самой знати.

Ресурсная поляна сжимается, поэтому правящая знать генерирует внутренние противоречия, которые рано или поздно реализуются в междуусобицу. В этом смысле режим сейчас вынужденно проводит антикризисное управление просто потому, что иначе, чем через мобилизацию, он уже не в состоянии управлять процессами, происходящими в правящей страте. Поэтому он нуждается в перманентных кризисах, как источниках такого управления. Но эти кризисы в свою очередь генерируют новые противоречия в правящей среде и обостряют уже имеющиеся. Чем сильнее сжимается пружина - тем сильнее ее стремление разжаться.

Сюжет нового февраля в России может иметь два сценария. Банальный: через верхушечный переворот или переход к гражданскому конфликту, организующими сторонами которого будут разные правящие группировки. А может, и сочетание этих сценариев в разных вариациях.

Это, конечно, не будет классическая средневековая феодальная раздробленность, своеобразная «Игра престолов», но общий рисунок где-то близок к ней.

Стоит только уточнить, что в таком сюжете никаких «народных лидеров» не возникнет - они просто не успеют создать свои самостоятельные организационные структуры. Любой «народный лидер» может существовать в подобной ситуации исключительно в качестве прокси - либо у внешнего игрока, либо у внутреннего, причем второе более сомнительно. Вполне подходящая иллюстрация - «народний лидер» победившей сирийской революции Шараа, он же Джулани.

Иначе говоря - Февраль в России практически неизбежен, с Октябрем есть более чем обоснованные сомнения, так как у Октября сегодня нет субъекта, который был в 1917 году.

Так что 2024 год - это год, который продолжил тенденцию, сложившуюся ранее и в этом смысле ничем от нее не отличался. Вопрос теперь только в одном - когда эта тенденция приведет к закономерному финалу, с которого начнется отсчет новых тенденций (а они должны будут вначале возникнуть в ожесточенной борьбе друг с другом).

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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