закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия однозначно вышла на сюжет переворота

1
  • Анатолий Несмиян
  • 29.12.2024, 15:09
  • 2,058
Россия однозначно вышла на сюжет переворота
Анатолий Несмиян

Новый «февраль 1917» неизбежен.

В конце года есть общий ритуал подведения его итогов, что, наверное, не очень правильно, так как искусственно создается впечатление дискретности жизни и наличия неких черт, отделяющих один временной период от другого. Хотя разница между 1 января и 31 декабря точно такая же, как между 1 декабря и 30 ноября.

Но миром правят символы, поэтому и желание провести черту и начать жить если не с чистого листа, то хотя бы очистить кэш.

В России 2024 год продолжил то, что было в 2023 и ранее - в силу полного исчерпания модели развития страны и столь же полного отсутствие проекта и образа будущего власть, скорее, на инстинктах проводила политику полного исключения народа из политики и запрета на проявление любой общественной активности. Причина вполне очевидна: если у тебя нет понимания будущего, ты обязан выжигать любые версии будущего любых других субъектов просто для того, чтобы сохранить власть. В противном случае придет тот, кто предложит альтернативу нынешней мертвечине.

В этом смысле убийства Пригожина и Навального, выдавливание и посадки любых активных людей - у всего этого есть одна-единственная причина: власть пытается контролировать общественное пространство через его стерилизацию и полное истребление любых не входящих в систему субъектов. В случае с Пригожиным - субъекта, который перестал играть по системным правилам и начал формировать свои.

Проблема здесь в том, что это ничем и никак не поможет. Изменится сценарий краха власти, но не он сам. Россия теперь однозначно вышла на сюжет, который произошел в феврале 1917 года - переворот руками самой знати.

Ресурсная поляна сжимается, поэтому правящая знать генерирует внутренние противоречия, которые рано или поздно реализуются в междуусобицу. В этом смысле режим сейчас вынужденно проводит антикризисное управление просто потому, что иначе, чем через мобилизацию, он уже не в состоянии управлять процессами, происходящими в правящей страте. Поэтому он нуждается в перманентных кризисах, как источниках такого управления. Но эти кризисы в свою очередь генерируют новые противоречия в правящей среде и обостряют уже имеющиеся. Чем сильнее сжимается пружина - тем сильнее ее стремление разжаться.

Сюжет нового февраля в России может иметь два сценария. Банальный: через верхушечный переворот или переход к гражданскому конфликту, организующими сторонами которого будут разные правящие группировки. А может, и сочетание этих сценариев в разных вариациях.

Это, конечно, не будет классическая средневековая феодальная раздробленность, своеобразная «Игра престолов», но общий рисунок где-то близок к ней.

Стоит только уточнить, что в таком сюжете никаких «народных лидеров» не возникнет - они просто не успеют создать свои самостоятельные организационные структуры. Любой «народный лидер» может существовать в подобной ситуации исключительно в качестве прокси - либо у внешнего игрока, либо у внутреннего, причем второе более сомнительно. Вполне подходящая иллюстрация - «народний лидер» победившей сирийской революции Шараа, он же Джулани.

Иначе говоря - Февраль в России практически неизбежен, с Октябрем есть более чем обоснованные сомнения, так как у Октября сегодня нет субъекта, который был в 1917 году.

Так что 2024 год - это год, который продолжил тенденцию, сложившуюся ранее и в этом смысле ничем от нее не отличался. Вопрос теперь только в одном - когда эта тенденция приведет к закономерному финалу, с которого начнется отсчет новых тенденций (а они должны будут вначале возникнуть в ожесточенной борьбе друг с другом).

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип