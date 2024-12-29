Пять самых вкусных салатов на Новый год 29.12.2024, 15:17

Эти блюда украсят любой праздничный стол.

Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Многие даже не готовят горячее блюдо, ограничиваясь только закусками и салатами. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции — кто-то не представляет Новый год без «Оливье», а кому-то нравятся современные европейские блюда.

«Фокус» выбрал самые вкусные салаты на Новый год 2025 — от классического «Оливье» до экзотического салата «Курица под снегом».

Классический «Оливье»

Ингредиенты:

картошка — 5 шт.;

четыре яйца;

вареная колбаса (или ветчина, или запеченная курица) — 300 г;

маринованные огурцы — 4 шт.;

консервированный горошек – одна банка;

майонез, соль.

Если используете морковку, то отварите ее вместе с картошкой, дайте остыть и очистите. Яйца отварите вкрутую. Куриную грудку, если используете, запеките, или отварите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте жидкость и добавьте к прочим ингредиентам. Посолите и заправьте майонезом. Поставьте «Оливье» в холодильник хотя бы на час.

Салат «Мандариновый шок»

Ингредиенты:

филе курицы или индейки — 300 г;

пекинская капуста — 0,5 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

три яйца;

мандарины — 5 шт.;

майонез и соль по вкусу.

Сварите курицу и яйца. Пекинскую капусту мелко нарежьте, яйца и курицу мелко нарежьте кубиками. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.

И выкладывайте все ингредиенты слоями: сначала пекинская капуста, курица или индейка, затем кукуруза и яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо в холодильнике на пару часов.

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

два яйца;

твердый сыр — 80 г;

чернослив — 100 г;

одна фиолетовая луковица;

грецкие орехи — 100 г;

один свежий огурец;

майонез, соль.

Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко нарежьте лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи измельчите в блендере, или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр и сверху посыпьте орехами. Поставьте в холодильник на час и подавайте.

Новогодний слоеный салат с курицей «Курица под снегом»

Ингредиенты:

одна крупная картофелина;

один огурец;

один помидор;

три яйца;

одно куриное филе;

майонез, соль;

тертый твердый сыр.

Отварите картофель, яйца и куриное филе. Яйца разделите на белки и желтки и натрите на мелкой терке по отдельности. Картофель натрите на крупной терке. Сыр натрите на крупной терке. Остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком.

И выкладывайте все ингредиенты слоями: картофель, соль и майонез, желтки, огурцы, соль и майонез, курица, соль и майонез, помидор, соль и майонез, сыр, майонез, белки.

Селедка под шубой

Ингредиенты:

два яйца;

две свеклы;

три картофелины;

три морковки;

филе слабосоленой сельди – 2 шт.;

одна луковица;

майонез, соль.

Яйца для приготовления селедки под шубой сложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут, затем воду слейте. Дайте яйцам остыть.

Духовку нагрейте до 180°C. Свеклу для селедки под шубой тщательно вымойте щеткой и заверните в лист фольги. Переложите на противень и запекайте около 1 часа.

Пока запекается свекла для селедки под шубой, картофель и морковь отварите до готовности. Всем овощам дайте остыть, затем по отдельности натрите на крупной терке. Филе селедки нарежьте маленькими ломтиками или кубиками, удаляя мелкие косточки. Лук очистите и мелко нарежьте. Яйца очистите. Разомните вилкой.

На плоскую тарелку выложите слоями ингредиенты селедки под шубой. Сначала разложите рыбу и лук. Смажьте майонезом. Затем выложите картофель, свеклу и морковь. Каждый слой немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Верхний слой селедки под шубой смажьте майонезом и посыпьте измельченными яйцами. Сверху можете украсить зеленым луком.

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