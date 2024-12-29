Пять самых вкусных салатов на Новый год
- 29.12.2024, 15:17
Эти блюда украсят любой праздничный стол.
Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Многие даже не готовят горячее блюдо, ограничиваясь только закусками и салатами. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции — кто-то не представляет Новый год без «Оливье», а кому-то нравятся современные европейские блюда.
«Фокус» выбрал самые вкусные салаты на Новый год 2025 — от классического «Оливье» до экзотического салата «Курица под снегом».
Классический «Оливье»
Ингредиенты:
картошка — 5 шт.;
четыре яйца;
вареная колбаса (или ветчина, или запеченная курица) — 300 г;
маринованные огурцы — 4 шт.;
консервированный горошек – одна банка;
майонез, соль.
Если используете морковку, то отварите ее вместе с картошкой, дайте остыть и очистите. Яйца отварите вкрутую. Куриную грудку, если используете, запеките, или отварите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте жидкость и добавьте к прочим ингредиентам. Посолите и заправьте майонезом. Поставьте «Оливье» в холодильник хотя бы на час.
Салат «Мандариновый шок»
Ингредиенты:
филе курицы или индейки — 300 г;
пекинская капуста — 0,5 шт.;
кукуруза консервированная — 1 банка;
три яйца;
мандарины — 5 шт.;
майонез и соль по вкусу.
Сварите курицу и яйца. Пекинскую капусту мелко нарежьте, яйца и курицу мелко нарежьте кубиками. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.
И выкладывайте все ингредиенты слоями: сначала пекинская капуста, курица или индейка, затем кукуруза и яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо в холодильнике на пару часов.
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты:
куриное филе — 200 г;
два яйца;
твердый сыр — 80 г;
чернослив — 100 г;
одна фиолетовая луковица;
грецкие орехи — 100 г;
один свежий огурец;
майонез, соль.
Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко нарежьте лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи измельчите в блендере, или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр и сверху посыпьте орехами. Поставьте в холодильник на час и подавайте.
Новогодний слоеный салат с курицей «Курица под снегом»
Ингредиенты:
одна крупная картофелина;
один огурец;
один помидор;
три яйца;
одно куриное филе;
майонез, соль;
тертый твердый сыр.
Отварите картофель, яйца и куриное филе. Яйца разделите на белки и желтки и натрите на мелкой терке по отдельности. Картофель натрите на крупной терке. Сыр натрите на крупной терке. Остальные ингредиенты нарежьте мелким кубиком.
И выкладывайте все ингредиенты слоями: картофель, соль и майонез, желтки, огурцы, соль и майонез, курица, соль и майонез, помидор, соль и майонез, сыр, майонез, белки.
Селедка под шубой
Ингредиенты:
два яйца;
две свеклы;
три картофелины;
три морковки;
филе слабосоленой сельди – 2 шт.;
одна луковица;
майонез, соль.
Яйца для приготовления селедки под шубой сложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут, затем воду слейте. Дайте яйцам остыть.
Духовку нагрейте до 180°C. Свеклу для селедки под шубой тщательно вымойте щеткой и заверните в лист фольги. Переложите на противень и запекайте около 1 часа.
Пока запекается свекла для селедки под шубой, картофель и морковь отварите до готовности. Всем овощам дайте остыть, затем по отдельности натрите на крупной терке. Филе селедки нарежьте маленькими ломтиками или кубиками, удаляя мелкие косточки. Лук очистите и мелко нарежьте. Яйца очистите. Разомните вилкой.
На плоскую тарелку выложите слоями ингредиенты селедки под шубой. Сначала разложите рыбу и лук. Смажьте майонезом. Затем выложите картофель, свеклу и морковь. Каждый слой немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Верхний слой селедки под шубой смажьте майонезом и посыпьте измельченными яйцами. Сверху можете украсить зеленым луком.