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К прицепу легкового авто в Беларуси привязали тело собаки и так ехали по дороге

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  • 29.12.2024, 15:34
  • 5,252
К прицепу легкового авто в Беларуси привязали тело собаки и так ехали по дороге

Инцидент попал на видео.

В Сети появилось видео, на котором движется легковой автомобиль с прицепом. Сзади к нему привязано тело собаки, которое волочится по асфальту, сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал.

Происходившее засняла пассажирка из соседнего авто. Где конкретно было сделано видео, неизвестно.

Ролик можно увидеть по ссылке.

Внимание! Шокирующее видео. Чувствительным людям просьба не смотреть!

Как сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал, милиция уже ищет водителя.

За жестокое обращение с животными в Беларуси предусмотрено наказание по ст. 339−1 (Жестокое обращение с животным) — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

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