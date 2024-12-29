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НАТО предупредило о нестандартном нападении России

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  • 29.12.2024, 15:36
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НАТО предупредило о нестандартном нападении России

Запад находится в ситуации «кипящей лягушки».

Существует «реальная вероятность» того, что нестандартное нападение России на НАТО, например, акт саботажа или поджог, приведет к «значительным» жертвам.

Об этом в интервью Sky News заявил высокопоставленный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, который занимается обновлением стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию гибридной войны.

«Мы находимся в ситуации, похожей на кипящую лягушку», — заявил Аппатурай, указывая, что гибридные атаки России по всей Европе, США и Канаде достигают масштабов, которые были бы «совершенно неприемлемы» еще пять лет назад.

По словам чиновника НАТО, с начала полномасштабного вторжения Россию в Украину особенно увеличилось количество «кинетических» действий, среди которых перерезание жизненно важных подводных кабелей, диверсии против зданий, закладка зажигательных устройств в грузы самолетов.

Таких действий, по словам собеседника журналистов, до сотни. Также много заговоров было сорвано.

Рост числа атак стало ответом Кремля на военную поддержку Украины со стороны Запада. Также в Москве убеждены, что Запад настроен против России — что, по словам представителя НАТО, не соответствует действительности.

Отвечая на вопрос, может ли гибридная атака России перейти грань и спровоцировать войну между НАТО и РФ, Аппатурай ответил, что его беспокоит, что одна из атак «выйдет за рамки и станет масштабной». По его словам, «существует реальная вероятность того, что одна из этих атак приведет к значительному числу жертв или нанесет существенный экономический ущерб».

Как отмечают журналисты, Аппатурай с командой обновляют стратегию НАТО по противодействию гибридной войне, которая в последний раз разрабатывалась в 2015 году, когда угроза была совсем другой. Работа включает новые усилия альянса по составлению схем всех предполагаемых гибридных атак со стороны России и других враждебных субъектов, включая Китай, Иран и Северную Корею.

Обновленная политика должна быть одобрена в 2025 году. В ней также будет указано, как НАТО лучше сдерживать агрессию и как блок должен реагировать, беря во внимание, что любой шаг альянса может быть расценен как эскалация.

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