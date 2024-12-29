BILD: Пилоты самолета «Азербайджанских авиалиний» совершили чудо 2 29.12.2024, 15:43

5,108

Несмотря на то, что после российского обстрела борт был практически неуправляем.

При падении рейса «Азербайджанских авиалиний» погибло 38 пассажиров, но 29 удалось выжили, отчасти благодаря сверхчеловеческому подвигу пилотов.

Такое мнение высказал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Издание напомнило, что самолет обстреляли российские военные над Грозным, но он смог пролететь несколько сотен километров до Казахстана. В связи с этим авиаэксперт Якоб Верт дал действиям летчиков высокую оценку: «Судя по ходу полета и попытке посадки, самолет, похоже, был сильно неуправляем».

Он добавил, что от полного разрушения его спасло «поразительное достижение пилотов, которые привели сильно поврежденный самолет над Каспийским морем прямо к Актау».

Если бы самолет упал в море, это была бы верная погибель для всех пассажиров. При посадке на суше Embraer E190 врезался в землю передней частью, которая приняла на себя весь удар, и задняя часть с пассажирами уцелела.

Возможная причина, по которой самолету пришлось лететь в Актау - российские власти не разрешили пилотам совершить аварийную посадку после обстрела самолета из систем ПВО, напомнил Репке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com