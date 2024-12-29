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Потрясающее открытие

1
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 29.12.2024, 16:05
  • 6,058
Потрясающее открытие

Полоумные Z-патриоты скоро начнут просто грызть друг друга.

Ой надо же, оказалось, что если пересажать всех либералов, то никакой рай в России не наступит, а полоумные Z-патриоты начнут просто грызть друг друга.

Потрясающее открытие.

Но ничего. Дальше вас ждут еще более удивительные истории. Когда начнётся обрушение всего и вы будете еще умолять либералов, чтобы они вернулись и спасли хоть что-то от России.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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