Потрясающее открытие 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

29.12.2024, 16:05

6,058

Полоумные Z-патриоты скоро начнут просто грызть друг друга.

Ой надо же, оказалось, что если пересажать всех либералов, то никакой рай в России не наступит, а полоумные Z-патриоты начнут просто грызть друг друга.

Потрясающее открытие.

Но ничего. Дальше вас ждут еще более удивительные истории. Когда начнётся обрушение всего и вы будете еще умолять либералов, чтобы они вернулись и спасли хоть что-то от России.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com