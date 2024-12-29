Чем заменить алкоголь на Новый год: рецепты вкусных коктейлей для взрослых и детей

Чем заменить алкоголь на Новый год: рецепты вкусных коктейлей для взрослых и детей4
- 29.12.2024, 16:17
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Эти напитки можно подавать не только на праздник.
Безалкогольные коктейли — достойная альтернатива алкоголю во время встречи Нового года 2025. Полезные смузи, напитки на основе лимонада, сока, яичных желтков, кофе или чая, а также фруктово-ягодные морсы и пунши — количество просто поражает. «Факты ICTV» подготовили рецепты вкусных коктейлей, которыми можно заменить алкоголь и подавать не только на праздник.
1. Лимонад с мятой и лаймом
Ингредиенты на одну порцию:
- газированная вода — 1,5 стакана,
- лайм — половинка,
- свежая мята, сахар, лед — по вкусу.
Приготовление
Выжимаем сок лайма.
Перемешиваем в блендере мяту, сахар и сок лайма.
Разбавляем водой и добавляем лед.
2. Мохито безалкогольный
Такой безалкогольный напиток — идеальный вариант для встречи Нового года 2025, детского дня рождения, вечеринки друзей и вообще для любого торжественного события.
Ингредиенты на одну порцию:
- свежая мята — 10 г,
- лайм — половинка,
- спрайт — 150 мл,
- лед — 8 кусочков,
- тростниковый сахар — 1 ч. л.
Приготовление
Нарезаем лайм и кладем в бокал.
Добавляем мяту, тростниковый сахар и хорошо разминаем.
Лед взбиваем до состояния ледяной крошки.
Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом.
Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом — напиток готов.
3. Ягодный морс
Отличный рецепт на Новый год 2024 — морс из замороженных ягод, который понравится взрослым и детям. Готовьте этот напиток не только на праздничные встречи, но и повседневно.
Ингредиенты
- вода — 2,5 л
- замороженная черная смородина — 165 г
- замороженная красная или белая смородина — 220 г
- замороженная малина — 200 г
- замороженная облепиха — 85 г
- замороженная вишня — 130 г
- сахар или подсластитель — по вкусу
Приготовление
В глубокую кастрюлю выкладываем ягоды, заливаем водой и готовим на сильном огне.
Как только вода закипит, перемешиваем, уменьшаем огонь и накрываем крышкой.
Через 10 минут добавляем сахар или подсластитель.
Еще через 5 минут снимаем с огня, даем настояться примерно 10 минут.
Затем процеживаем, переливаем в посуду и подаем в теплом или холодном виде. По желанию морс можно разбавлять водой или соком.
4. Молочный коктейль с бананом и яйцом
Если ягод нет, замените их бананом, добавьте яйцо и молоко — такой новогодний коктейль будет не хуже алкогольного.
Ингредиенты на 1 порцию:
- молоко — 250 мл
- банан — 1 шт.
- куриное яйцо — 1 шт.
Приготовление
Нарезаем банан на кусочки.
Соединяем все ингредиенты в блендере и интенсивно взбиваем до однородного состояния.
Переливаем коктейль в бокал.
5. Клубничный смузи на кефире
Еще один интересный и вкусный напиток, которым можно заменить алкоголь на Новый год 2024.
Ингредиенты на одну порцию
- кефир 2,5% — 200 мл
- свежий имбирь — 7 г
- вода — 1,5 ст. л.
- сметана 25% — 1 ст. л.
- свежая или замороженная клубника — 6 шт.
Приготовление:
Очищаем кожуру имбиря и очень мелко нарезаем или трем на терке.
Добавляем имбирь в блендер, заливаем воду и начинаем интенсивно взбивать.
Клубнику хорошо промываем, нарезаем, добавляем к имбирю и снова взбиваем.
Вливаем кефир, сметану снова взбиваем до однородной консистенции.
Переливаем в посуду и подаем.