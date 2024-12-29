«Лукашенко является куклой в руках Путина»3
- 29.12.2024, 16:55
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Почему Пашинян публично унизил белорусского диктатора.
Во время саммита так называемого Высшего совета Евразийского экономического союза между представителями Армении и Беларуси, Пашиняном и Лукашенко, произошла перепалка. Лукашенко предложил в 2025 году провести заседание в Минске, но Пашинян озвучил, что присоединится только по видеосвязи, как сделал это и во время саммита, который проходил в России 26 декабря.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что хотя и высказывание Пашиняна было адресовано Лукашенко, а не Путину и говорить о прямой конфронтации с Кремлем некорректно, все понимают, что она есть.
Что демонстрирует Пашинян
Лукашенко является куклой в руках Путина. Поэтому понятно, что противостояние между Арменией и Россией сейчас происходит через посредников, в частности через Беларусь.
Между Арменией и Россией, и вообще странами ОДКБ, годами наблюдались дружеские отношения, но в определенный момент Армения поняла, что ожидать братское дружеское плечо России не стоит. Особенно на фоне конфликта между Арменией и Азербайджаном.
– После чего позиция Пашиняна в корне изменилась, стала критической. Он не отошел в тень для выжидания удачного периода, чтобы впоследствии восстановить эти отношения, а идет откровенно на конфликт, – обратил внимание Джигун.
Пашинян сегодня демонстрирует, что Армения – это субъект международных отношений, политический игрок, который может самостоятельно решать свой вектор развития, в частности в контексте безопасности и экономических вопросов в отличие от Казахстана.