Президент Южной Кореи в третий раз не явился на допрос 29.12.2024, 17:07

Юн Сок Ёль

Следственные органы могут получить ордер на его арест.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, чьи полномочия были приостановлены из-за импичмента в парламенте, в третий раз в воскресенье не явился на допрос по делу о возможном объявлении военного положения в стране.

Об этом сообщает Yonhap.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных лиц (CIO) сообщило, что Юн Сок Ёль не явился на допрос, который должен был состояться в 10:00 по местному времени в офисе в городе Квачхон.

Это уже третий игнорирование вызова на допрос от южнокорейского президента. Предыдущие вызовы были 18 и 25 декабря.

Ожидается, что после очередного отказа Юн Сок Ёля генеральный прокурор обратится в суд за ордером на его арест. Три вызова обычно являются максимальным количеством, после которого следственные органы могут получить ордер на арест подозреваемого.

Официальный представитель CIO отметил, что управление еще не решило, будет ли выдавать четвертую повестку или обращаться за ордером на арест президента. Соответствующее решение может быть принято в понедельник.

Юридические представители Юн Сок Ёля заявили, что CIO не имеет полномочий для расследования обвинений в заговоре против политика и не имеет права обращаться за судебным ордером на его арест.

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