В Беларуси приняли новшество по налоговой тайне
- 29.12.2024, 17:22
Некоторые сведения из реестра можно будет разглашать.
В Беларуси в 2025 году измененят правила, касающиеся информации, которая относится к налоговой тайне. Эти изменения предусмотрены поправками в Налоговый кодекс.
Согласно нововведениям, перечень данных, которые не считаются налоговой тайной, будет расширен. В него добавят информацию о категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также даты их регистрации и исключения из соответствующего реестра.
Кроме того, информация из реестра, которая относится к налоговой тайне, может быть раскрыта уполномоченными органами, такими как Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики, Фонд социальной защиты населения и местные власти.