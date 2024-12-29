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В Беларуси приняли новшество по налоговой тайне

  • 29.12.2024, 17:22
В Беларуси приняли новшество по налоговой тайне

Некоторые сведения из реестра можно будет разглашать.

В Беларуси в 2025 году измененят правила, касающиеся информации, которая относится к налоговой тайне. Эти изменения предусмотрены поправками в Налоговый кодекс.

Согласно нововведениям, перечень данных, которые не считаются налоговой тайной, будет расширен. В него добавят информацию о категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также даты их регистрации и исключения из соответствующего реестра.

Кроме того, информация из реестра, которая относится к налоговой тайне, может быть раскрыта уполномоченными органами, такими как Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики, Фонд социальной защиты населения и местные власти.

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