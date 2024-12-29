Алиев был в шоке от такой отмазки Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

29.12.2024, 17:32

Российская власть совсем стыд потеряла.

Владимир Путин принес Ильхаму Алиеву извинения за инцидент с самолетом Embraer. Весьма своеобразно. Путин рассказал Алиеву, что самолет Азербайджанских авиалиний неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном, пока его атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения.

То есть, по версии Путина, коварные украинцы снабдили свои тихоходные беспилотники пушками и пулеметами для атак на гражданские самолеты. Никак иначе, тихоходные и низколетящие аппараты атаковать реактивный самолет не могут. Но суда по следам на обшивке самолета, украинские дроны снабжены ракетами воздух-воздух для поражения целей в небе.

Опять придумали пропагандистскую залипуху для зрителей своего телевизора и продают ее публично. Интересно, а Путин догадался на серьезных щах посоветовать азербайджанскому коллеге наехать на Зеленского в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами» и потребовать у Украины извинений и компенсации за сбитый самолет. Я думаю, что Алиев был в шоке от такой отмазки, как любой более или менее вменяемый человек. А про Путина можно сказать одно – это какой-то феерический и непроходящий стыд за Россию, которой управляет поехавший дед.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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