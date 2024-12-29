«Смотрите, какой шикарный ларец» 2 29.12.2024, 18:26

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Белоруска показала, как Брестский мясокомбинат извинился за «сюрприз» в ветчине.

Белоруска, которая несколько дней назад пожаловалась в TikTok на то, что нашла в ветчине элемент спецодежды (шапочку или рукав) опубликовала еще один ролик. Она показала, что производитель изделия — Брестский мясокомбинат — прислал ей, по всей видимости, в качестве извинения, пишет «Телеграф».

«Прошло всего лишь пару дней — и Брестский мясокомбинат у меня в гостях. Смотрите, какой они шикарный ларец нам привезли», — рассказала женщина.

В ролике видно, что в сундуке — множество разнообразной продукции комбината: колбасы, ветчина, грудинка. Кроме того автору видео подарили разделочные доски с логотипом, кружка, термос, календарь, кулинарная книга и другое.

Многие похвалили производителя за то, что понес ответственность за инцидент. Другие выразили мнение, что подарок привезли «за счет всей смены, которую лишили премии». А третьи начали шутить, увидев такой ларец.

«А подскажите пожалуйста как купить колбасу с шапочкой?» — написал в шутку один из пользователей под видео.

«Сижу, кроличью шапку пытаюсь в колбасу запихнуть…» — посмеялся еще один.