В Гродно перед самым Новым годом распустились цветы на клумбе 29.12.2024, 18:39

Аномальное поведение растений заметили в одном из спальных районов города.

Настоящая зима в Гродно пока не спешит. Снег, если и появляется, то лишь эпизодически. А погода за окном напоминает то позднюю осень, то раннюю весну. Это, наверное, и сбивает биологические ритмы растений, пишет newgrodno.by.

Иначе как объяснить такое поведение цветов?

«Это двор по улице Брикеля, 18. У нас уже весна начинается», — шутит читатель, приславший фотографию.

И таких примеров Гродно хватает. На территории СШ №22 им. Бохана (район улицы Врублевского) на клумбе зацвела примула. Выглядит этот цветок по-весеннему ярким.

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