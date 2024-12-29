В Гродно перед самым Новым годом распустились цветы на клумбе
- 29.12.2024, 18:39
Аномальное поведение растений заметили в одном из спальных районов города.
Настоящая зима в Гродно пока не спешит. Снег, если и появляется, то лишь эпизодически. А погода за окном напоминает то позднюю осень, то раннюю весну. Это, наверное, и сбивает биологические ритмы растений, пишет newgrodno.by.
Иначе как объяснить такое поведение цветов?
«Это двор по улице Брикеля, 18. У нас уже весна начинается», — шутит читатель, приславший фотографию.
И таких примеров Гродно хватает. На территории СШ №22 им. Бохана (район улицы Врублевского) на клумбе зацвела примула. Выглядит этот цветок по-весеннему ярким.