Эксперт объяснил причины «самолетопада» в мире

Эксперт объяснил причины «самолетопада» в мире1
- 29.12.2024, 18:51
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За последние сутки произошло по крайней мере три инцидента с самолетами.
За последние сутки в мире произошло по меньшей мере три авиаинцидента. Крупнейшей катастрофой стало падение авиалайнера в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек. Кроме того, в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки, к счастью без жертв. Также один самолет совершил аварийную посадку в Норвегии из-за сбоя гидравлики.
Советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV рассказал, что может быть причиной такого количества авиакатастроф в мире.
«Это явление в определенной степени закономерное, называется оно Рождество. Все торопятся, все хотят лететь, авиакомпании вытаскивают из ангаров все, что у них есть, похожее на самолеты. Все графики сужаются до минут, до секунд», - объяснил он.
Такая спешка, по его словам, вполне логично приводит к увеличению рисков.
«В этом цейтноте увеличивается количество вариантов, что будут какие-то несчастные случаи, аварии, смерти, катастрофы и так далее», - отметил эксперт, упрекнув Международную организацию гражданской авиации, что она не уделяет этому достаточного внимания.