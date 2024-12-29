Сборная Беларуси по футболу завершает год на 98-м месте рейтинга ФИФА

Сборная Беларуси по футболу завершает год на 98-м месте рейтинга ФИФА2
- 29.12.2024, 19:01
За 12 месяцев национальная команда потеряла три позиции.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Сборная Беларуси осталась на 98-м с 1226.31 баллами. В декабре 2023 года наша команда располагалась на 95-й строчке мирового рейтинга, таким образом за год она потеряла три позиции.
Лидером рейтинга по-прежнему являются чемпионы мира сборная Аргентины (1867 очков).