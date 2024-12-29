Путин боится даже шороха за Кремлевской стеной 2 29.12.2024, 19:12

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Российская пропаганда пытается скрыть удивительный факт.

Российская пропаганда пытается скрыть удивительный факт.Кремль обеспокоен ростом антиправительственных выступлений в разных регионах России.

Наверное, не нужно запрещать украинцам смотреть пропагандистские российские каналы. Там много чего интересного и познавательного о внутренней ситуации в самой России.

Например, три дня назад пресс-служба МВД России сообщила «об участившихся случаях провокации со стороны украинских аферистов, которые обманом заставляют россиян совершать противоправные действия».

Оказывается, украинцам нечего делать, как обманом заставлять честных россиян совершать противоправные действия против доброго дедушки Путина. Причем, не в одном месте, а «в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах люди пытались поджигать административные здания, полицейские автомобили, занимались дестабилизацией работы банковских и почтовых учреждений».

«В период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 противоправных деяний, за совершение которых сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств задержано 44 человека», — сообщает МВД России.

Такими манипулятивными посылами кремлевская пропаганда хочет скрыть факт того, что в различных регионах России растет недовольство населения путинской политикой, в том числе, уничтожением российских мужчин на несправедливой захватнической войне в Украине.

Указанные цифры протестов и акций неповиновения властям занижены МВД и ФСБ России в разы. Кто ж в России осмелится сказать правду, если Путин боится даже шороха за Кремлевской стеной? И это при тотальной слежке за населением и непрекращающемся телезомбировании? Все больше людей не принимают губительную политики Путина, ведущую страну к катастрофе, и решаются на протесты режиму, сравнимому разве что со сталинско-бериевским. Чем он завершился - известно. Ведь вода камень точит!

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