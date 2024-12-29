закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врач назвал самый «коварный» алкоголь за новогодним столом

7
  • 29.12.2024, 19:32
  • 6,396
Врач назвал самый «коварный» алкоголь за новогодним столом

Утренние последствия часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепких напитков.

Самый «коварный» алкоголь за новогодним столом — это вина, в том числе и особенно игристые, сообщил врач общей практики, основатель и руководитель Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge Андрей Гострый.

«Несмотря на то, что в пересчете на чистый спирт вина за один вечер человек может выпить значительно меньше, чем крепкого алкоголя, утренние последствия от вина и шампанского часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепкого алкоголя», — сказал Андрей Гострый.

«В чем же причина этого явления? Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга», — поделился медик.

В случае с игристыми винами, по его словам, ситуацию усугубляет то, что этот напиток с газами, а пузырьки ускоряют не только всасывание алкоголя, но и вышеописанных токсинов.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип