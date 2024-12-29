Врач назвал самый «коварный» алкоголь за новогодним столом

Врач назвал самый «коварный» алкоголь за новогодним столом7
- 29.12.2024, 19:32
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Утренние последствия часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепких напитков.
Самый «коварный» алкоголь за новогодним столом — это вина, в том числе и особенно игристые, сообщил врач общей практики, основатель и руководитель Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge Андрей Гострый.
«Несмотря на то, что в пересчете на чистый спирт вина за один вечер человек может выпить значительно меньше, чем крепкого алкоголя, утренние последствия от вина и шампанского часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепкого алкоголя», — сказал Андрей Гострый.
«В чем же причина этого явления? Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга», — поделился медик.
В случае с игристыми винами, по его словам, ситуацию усугубляет то, что этот напиток с газами, а пузырьки ускоряют не только всасывание алкоголя, но и вышеописанных токсинов.