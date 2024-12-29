Для белорусских водителей появилось новшество по медсправкам 29.12.2024, 20:13

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Чиновники анонсировали и другие изменения.

Министерство связи и информацизации рассказало о новшестве, которое затронет водителей, проходящих медкомиссию в Минске. Теперь им и тем, кто только получает права на управление транспортом, не нужно нести в ГАИ бумажную медсправку — там будет ее электронный вариант.

«Результаты обследования (заключения МРЭК) будут попадать в базу данных ГАИ для их учета при принятии решений о выдаче (замене) водительских прав, — уточняют в ведомстве. — Сервис пока начинает работать в Минске и доступен всем клиентам 24-й городской поликлиники спецмедосмотров».

В Министерстве связи и информацизации уточняют, что «Минздраву поставлена задача распространить этот сервис на все регионы страны».

«Запущенный электронный сервис — часть комплексной государственной услуги по обмену, выдачи водительского удостоверения. Для перевода в электронный вид всех этапов этой услуги в 2025 году МВД, Минобороны и Госкомимущество завершат проекты по оцифровке услуг на их стороне, — добавляют в Министерстве связи и информацизации. — В результате в следующем году получение (замена) водительских прав будет максимально переведено в цифровой вид: от подачи заявления до получения результата».

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