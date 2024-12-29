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Страны ЕС призвали власти Грузии к новым выборам

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  • 29.12.2024, 20:21
Страны ЕС призвали власти Грузии к новым выборам

И осудили насилие в отношении мирных демонстрантов.

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NordicBaltic Eight) призвали власти Грузии провести новые выборы. Это случилось после спорных парламентских выборов в октябре и сегодняшней инаугурации нового президента, а также задержаний митингующих.

Об этом заявила глава МИД Литвы Байба Драже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

На ее странице опубликовано заявление группы стран ЕС, входящих в Северо-Балтийскую восьмерку. Речь идет о Литве, Латвии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии. Мы призвали к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось до и во время парламентских выборов 26 октября», - говорится в сообщении.

Далее в ответе к посту, Браже продолжила цитату совместного заявления. В нем говорится, что страны осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ. Они сожалеют об угрозах в адрес президента Саломе Зурабишвили, которая не признает ни парламентские выборы, ни решение избирательной коллегии, которая избрала на пост нового президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

«Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы встревожены тем, что страна движется к более глубокой поляризации и кризису», - говорится в посте главы литовского МИД.

Там подчеркнули, что Грузии срочно нужен выход из кризиса, а также требуется восстановление общественного доверия к демократическим институтам страны.

«Мы призываем власти Грузии предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем реализации рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», - говорится в сообщении.

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