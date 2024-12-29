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«Мне подарили алкорулетку, но я не пью»

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  • 29.12.2024, 20:35
  • 1,514
«Мне подарили алкорулетку, но я не пью»

Белорусы рассказали о своих самых странных новогодних подарках.

Что подарить на Новый год? Это самый актуальный вопрос декабря, над которым ломают голову десятки тысяч белорусов. И иногда подарки получаются, мягко говоря, странными. Журналисты Onlíner подготовили очередной видеоопрос: узнали у жителей Минска, какие самые странные презенты они получали на зимний праздник.

Ответы, которые получили журналисты, совершенно разные. Вот буквально несколько примеров: алкорулетка, меч, ящерица и даже сено для крольчат… Подробнее смотрите в видео:

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