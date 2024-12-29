закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это очень странно»: пилот объяснил, что не так с авиакатастрофой в Корее

1
  • 29.12.2024, 20:51
  • 4,378
«Это очень странно»: пилот объяснил, что не так с авиакатастрофой в Корее

Произошло нечто экстраординарное.

Обстоятельства катастрофы пассажирского Boeing 737-800, который сегодня разбился в Южной Корее, удивляют даже опытных пилотов. Об этом пишет The Times.

По доминирующей ныне версии, проблемы начались, когда самолет заходил на посадку с выпущенными шасси и развернутыми закрылками. На высоте 275 метров самолет врезался в стаю птиц, что привело к потере мощности правого двигателя. В этот момент экипаж отказался от посадки и сделал новый заход на посадочную полосу. При этом шасси втянули назад, а закрылки вернули в полетное положение.

Вторая попытка посадки осуществлялась на ту же самую посадочную полосу, но в противоположном направлении. Однако на этот раз посадка происходила без полного разворачивания закрылков и выпуска шасси, из-за чего скорость самолета была слишком большой. На видео аварии видно, что реверс сработал только на одном двигателе и то частично.

Как объясняют пилоты, опрошенные The Times, за разворачивание закрылков и шасси отвечает гидравлическая система, но в крайнем случае их можно развернуть вручную. Пилоты предположили, что здесь произошел по крайней мере частичный сбой в трех гидравлических системах самолета, из-за чего экипаж не смог штатно развернуть закрылки и опустить шасси. А на использование аварийной ручной системы, вероятно, просто не хватило времени.

«Кажется, у них была гидравлика, чтобы развернуть один реверс, но не было закрылков или шасси... Как пилоту того же самолета, это очень странно», - говорит пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» Денис Давыдов.

Однако трагическое последствие этой аварийной посадки Давыдов связывает с наличием прочного бетонного здания в конце взлетно-посадочной полосы. Именно о него и разбился самолет, который по инерции вынесло за пределы полосы.

Авиационный эксперт Джеффри Томас отмечает, что столкновения с птицами не являются чем-то экстраординарным в современной авиации. Однако они крайне редко приводят к потере самолета. Например, в январе 2009 года американские пилоты смогли посадить свой «Аэробус» на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, когда самолет потерял оба двигателя после столкновения с гусями. Но даже тогда все органы управления полетом и закрылки на самолете продолжали работать.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип