«Это очень странно»: пилот объяснил, что не так с авиакатастрофой в Корее 1 29.12.2024, 20:51

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Произошло нечто экстраординарное.

Обстоятельства катастрофы пассажирского Boeing 737-800, который сегодня разбился в Южной Корее, удивляют даже опытных пилотов. Об этом пишет The Times.

По доминирующей ныне версии, проблемы начались, когда самолет заходил на посадку с выпущенными шасси и развернутыми закрылками. На высоте 275 метров самолет врезался в стаю птиц, что привело к потере мощности правого двигателя. В этот момент экипаж отказался от посадки и сделал новый заход на посадочную полосу. При этом шасси втянули назад, а закрылки вернули в полетное положение.

Вторая попытка посадки осуществлялась на ту же самую посадочную полосу, но в противоположном направлении. Однако на этот раз посадка происходила без полного разворачивания закрылков и выпуска шасси, из-за чего скорость самолета была слишком большой. На видео аварии видно, что реверс сработал только на одном двигателе и то частично.

Как объясняют пилоты, опрошенные The Times, за разворачивание закрылков и шасси отвечает гидравлическая система, но в крайнем случае их можно развернуть вручную. Пилоты предположили, что здесь произошел по крайней мере частичный сбой в трех гидравлических системах самолета, из-за чего экипаж не смог штатно развернуть закрылки и опустить шасси. А на использование аварийной ручной системы, вероятно, просто не хватило времени.

«Кажется, у них была гидравлика, чтобы развернуть один реверс, но не было закрылков или шасси... Как пилоту того же самолета, это очень странно», - говорит пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» Денис Давыдов.

Однако трагическое последствие этой аварийной посадки Давыдов связывает с наличием прочного бетонного здания в конце взлетно-посадочной полосы. Именно о него и разбился самолет, который по инерции вынесло за пределы полосы.

Авиационный эксперт Джеффри Томас отмечает, что столкновения с птицами не являются чем-то экстраординарным в современной авиации. Однако они крайне редко приводят к потере самолета. Например, в январе 2009 года американские пилоты смогли посадить свой «Аэробус» на воду реки Гудзон в Нью-Йорке, когда самолет потерял оба двигателя после столкновения с гусями. Но даже тогда все органы управления полетом и закрылки на самолете продолжали работать.

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