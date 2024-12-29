У Трампа объяснили его притязания на Канаду, Гренландию и Панаму 2 29.12.2024, 21:13

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Это часть плана по «противодействию России и Китаю».

За последние несколько недель новоизбранный президент США Дональд Трамп размышлял о захвате Гренландии, о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом. При этом в команде Трампа заявили, что такие высказывания - это часть более глобального плана, передает The Washington Post.

«Мировые лидеры собираются за столом переговоров, потому что президент Трамп уже выполняет свое обещание «Сделать Америку снова сильной». Когда он официально вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и весь мир станет безопаснее», – заявила пресс-секретарь переходного периода Трампа Анна Келли.

Она отметила, что комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме связаны воедино «всеобъемлющей миссией противодействия России и Китаю».

При этом, как отметил один из чиновников, эти высказывания – «не просто небрежность, в них есть «связная нить».

«Трамп знает, за какие рычаги тянуть и какие существуют ограждения, и он находится в положении власти, чтобы использовать эти рычаги», - отметил чиновник.

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