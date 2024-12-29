«Такой красоты я в жизни не видела!» 29.12.2024, 21:49

Белорусы рассказали о путешествиях, которые пошли не по плану.

Большинство современных путешественников практически всегда спокойны: даже если что-то пойдет совсем не так, под рукой есть интернет. Но все же даже у самых подготовленных поездки не всегда идут по плану: от внезапных форс-мажоров до резкого желания в секунду изменить намеченный маршрут. Зато такие истории точно запомнятся на всю жизнь. Герои этого материала рискнули и не пожалели, хотя в моменте испытывали весь спектр эмоций: от радостного ожидания до настоящего страха.

Onliner рассказывает, какие сюрпризы могут принести путешествия.

Татьяна: «Разревелась на опушке где-то в Испании»

История Татьяны началась с когда-то случайно увиденной тревел-программы. В ней рассказали о «Пути Сантьяго» — одном из самых популярных маршрутов религиозного паломничества в Европе. Но в тот момент белоруска и представить не могла, что однажды отправится в такое путешествие, да еще в одиночку.

— Тогда мне казалось, что это что-то очень далекое. А потом мы с мужем начали путешествовать, и я вспомнила про этот маршрут. Решила, что хочу его пройти и сделать это одна. Дело в том, что во всех совместных поездках я скорее была «хвостиком», а муж решал все вопросы, — улыбается девушка. — Так что сразу решила: хочу проверить, на что я способна сама по себе.

Дальше Татьяна на месяц погрузилась в подготовку: выбирала время, искала билеты, купила экипировку, читала об опыте тех, кто уже прошел путь. А еще выбрала маршрут, который показался ей самым красивым (у «Пути Сантьяго», объясняет Таня, их несколько, каждый путешественник выбирает что-то под себя) — через Португалию, где идти предстояло вдоль Атлантического океана.

— Мне предстояло пройти пешком 280 километров. В тот момент я не знала, сколько это займет времени, но взяла обратный билет домой через 11 дней. Получается, за это время мне нужно было железно попасть из Португалии в Испанию.

Таня прилетела в Порту и отправилась в путешествие. Первым делом купила паспорт пилигрима, куда ставят отметки за каждый пройденный отрезок пути. Девушка объясняет, что за день нужно собрать три штампа.

— Я заблудилась в первый же день! Зашла в какой-то район Порту: совсем не туристический, с узкими улочками, где местные жители, как в фильмах, выливают воду на дорогу, — смеется девушка. — Вдобавок у меня пропал интернет. Думала в тот момент, какой же это кошмар: я даже не могу найти начало пути! Неужели я ничего не могу сделать сама, без мужа? В какой-то момент поняла, что я сбилась с пути — накрутила километров десять только по этому району. К счастью, я все же смогла выйти на правильный маршрут.

Путешествие сразу же подарило порцию новых эмоций: Таня впервые в жизни остановилась в хостеле. До этого, по словам белоруски, они с мужем всегда выбирали хорошие отели. Теперь же уставшей путешественнице предстояло делить комнату с парой девушек из Бразилии и бабушками из Финляндии. Отдохнуть после тяжелого дня, улыбается Таня, не вышло.

— Пилигримы всегда просыпаются очень рано: до обеда нужно успеть пройти часть пути, иначе рискуешь попасть под жаркое солнце. Я встала в шесть утра и в одиночку пошла дальше. Правда, немного сошла с пути, пришлось вернуться. Шла на рассвете и думала: боже, как я сюда попала? Иду по каким-то полям, рядом спят коровы, вокруг ни одного человека. Честно, мне было страшно.

Каждый день Тане нужно было пройти около 30—35 километров пути. В первый же день появились мозоли: не спасали даже специальные пластыри. Но несмотря на все сложности, девушка была в восторге.

— Мне так нравились виды — это невероятно красиво! Идешь и не знаешь, что увидишь за поворотом. Океан сменялся горами, они — храмами, это было очень круто, — с восторгом рассказывает Таня. — Чтобы успеть на рейс, в один день мне нужно было пройти 37 километров: я встала немного позже обычного. Обычно идешь и знаешь, что где-то впереди и позади тебя идут другие пилигримы — вы здороваетесь, с кем-то мы даже подружились. А тут я иду и понимаю, что совсем не вижу других путешественников. На всякий случай взяла палку — шутила в Instagram, что это мое оружие на всякий случай. В какой-то момент пути я поняла, что заблудилась: рядом была железная дорога, которой не должно быть по маршруту! В итоге позвонила мужу и расплакалась — мне было очень страшно.

Поговорив с мужем, Таня решила на всякий случай периодически сбрасывать геолокацию. Главная сложность: нужно было успеть добраться до следующей точки к шести вечера. Это был небольшой городок, где пилигримам выделяют места для ночевки и отдыха. Если добраться ко времени не получается, рискуешь остаться без душа и кровати.

— В какой-то момент мне нужно было перейти реку: пришлось делать это босиком. Иду дальше, плачу, а тут еще закончилась вода. Магазинов по дороге не было, на улице +32 градуса. Так вышло, что я всю жизнь боюсь змей — думала, только бы не встретить их по дороге. И тут я смотрю под ноги — а мимо меня проползает змея! У меня начали трястись руки, дальше идти по лесу было еще страшнее — боялась каждого шороха.

В итоге Таня все же добралась до нужного места. Единственным ее желанием, с улыбкой говорит девушка, было поскорее лечь спать.

— Я поняла, что за один день путь испытал меня на все мои страхи. Я была одна, хотя обычно вокруг были другие путешественники, потерялась в лесу — но я со всем справилась! Весь путь я прошла за 10 дней, а последняя точка находилась в большом соборе в Сантьяго-де-Компостела. Там же проходит служба, в конце которой объявляют, пилигримы из каких стран прошли весь путь. Мне было очень приятно услышать, что в тот день там была и Беларусь. Пройти путь — это была моя большая мечта, и я очень рада, что у меня все получилось.

Ольга: «Такой красоты я в жизни не видела!»

Ольга с мужем в этом году отправились в путешествие по Европе. Оказавшись в Австрии, они совершенно случайно попали в самую большую ледяную пещеру. О том, что такая вообще есть и тем более расположена по маршруту поездки, белорусы даже не подозревали.

— Мы ехали в сторону Баварии из Австрии к подруге, не планировали останавливаться и просто смотрели названия гор, которые рядом с нами. На одной из них было указано что-то вроде музея. Предложила мужу свернуть туда и посмотреть.

Билеты обошлись в 140 евро с человека. Ольга с улыбкой говорит: да, дороговато, но впечатления на сто процентов того стоили.

— Мы приехали на парковку, увидели большое здание. Только там узнали, что внутри пещеры всего 0 градусов! Взяли из машины все теплые вещи, какие только нашли: байки, куртки. Чтобы добраться до самой пещеры, мы долго шли в гору, еще часть пути проехали на подъемнике. Наконец дошли и увидели очень много туристов.

Оглядываясь на людей вокруг, Ольга с мужем напряглись: все начали доставать очень теплые вещи, шарфы, шапки и даже переобувались в специальную горную обувь.

— А ведь на улице только август! Так что мы серьезно напряглись, что можем замерзнуть, — улыбается белоруска.

Дальше группу из 45—50 человек подозвал гид. И тут началось самое интересное.

— Когда открылись огромные двери, совсем как в метро, мы просто обалдели! Из глубины пещеры подул такой ледяной ветер, что мы снова испугались, как бы не замерзнуть. Но оказалось, что ветер был только на входе — все дело в перепаде температуры: внутри — ноль, а на улице +30.

Дальше туристов водили по недрам ледяной пещеры. Из хорошего: белорусам все же удалось не замерзнуть. Ольга шутит, что помог опыт жизни в белорусских зимах.

— Вся экскурсия заняла около часа. Мы ходили по лесенкам и дорожкам из дерева, фотографировали. Такой красоты я в жизни не видела! Это настоящая ледяная пещера, я и не представляла, что такое бывает. Позже оказалась, что это самая большая ледяная пещера в мире. А мы нашли ее совершенно случайно!

Олег: «Преодолели спуски, уклоны и много страха!»

Больше десяти лет назад Олег с группой катались на лыжах в Индии. Гоняли и сами, и с гидом. А как-то решили рискнуть: в лесу построили трамплин и прыгали с него в пухляк, попутно выполняя трюки.

— Когда пришло время собираться, перед нами встал выбор: 30 метров идти до трассы в гору, по рыхлому снегу глубиной два метра, или прокатить вниз, как показывал навигатор, метров 400 и оказаться в деревне у нашего отеля. Естественно, выбрали второй вариант.

Сначала было очень весело: заснеженные поля, по которым никто до нас никто не ездил (тогда мы почему-то не придали значения этому моменту), хороший уклон — это был такой кайф! В какой-то момент навигатор показал, что до отеля осталось 800 метров, но не с горки, а в нее. Вариантов, кроме как ехать дальше вниз, не было. Тем более мы нашли один лыжный след, правда, довольно старый и еле заметный — решили его держаться.

Вместе с Олегом катались пять парней: все на фрирайдовых лыжах. А вот единственная в компании девушка была на борде — ей, по словам Олега, было намного сложнее, особенно на пологих скатах.

— Через какое-то время мы поняли, что скоро будет темнеть, а в горах на высоте 4000 м это происходит очень быстро. Решили, что я и еще один участник нашего заезда, Илья, отправимся на разведку. В какой-то момент лыжный след потерялся и мы просто ехали, как нам казалось, в нужном направлении. Связь с ребятами поддерживали по рации.

В итоге нам пришлось преодолеть спуски под уклоном более 50 градусов, прыжки с более чем двухметровой высоты, переезд горной речки по снежным шапкам. А главное — нужно было преодолеть и много страха! Связь с товарищами была потеряна.

Когда уже начало темнеть, мы выехали к ГРЭС, где пару дней назад были с гидом. Нужно было пройти пешком еще несколько километров до места, откуда нас забрала машина, — мы надеялись, что сможем там кого-то встретить и попросить помощи. В итоге нам повезло: как раз отъезжала машина с туристами — мы закричали водителю. Примерно через час за нами приехали, а к этому моменту подтянулись и все оставшиеся. К слову, место, откуда нас забирали, было примерно в 30 км от деревни, где мы остановились.

Спустя время Олег уверен: эксперимент мог обернуться самыми неожиданными последствиями. Но в моменте адреналин и жажда приключений сделали свое дело. Да и зкончилось все хорошо, так что впечатления остались яркие и очень позитивные.

— Этот случай раньше всегда вспоминали со смехом. А еще шутили, что в любой непонятной ситуации можно говорить: «Тут 400 метров до отеля по прямой — погнали!» Повторил бы я сейчас еще раз такое? Думаю, что в той компании — да!

Влад: «Увидел туалет с самым потрясающим видом»

Влад — опытный путешественник, который всегда знает обо всех маст-визит-местах в каждой стране. В одной из поездок по Китаю парень решил посмотреть терракотовую армию — достопримечательность в Сиане. Если лень гуглить, опишем словами: это 8100 статуй китайских воинов и их лошадей, которые включены в список наследия ЮНЕСКО.

— План был именно такой: поехать туда и посмотреть на все своими глазами. Но в последний момент, буквально перед отправлением, я передумал и решил поехать в Хуаншань. До этого я был в горах Китая всего пару раз, но знал, что там точно будет что-то прикольное. Чтобы добраться, нужно было проехать пару часов на автобусе, потом — по безумной канатной дороге с шикарными видами вокруг. Приезжаешь — и видишь дыру в скале размером с пятиэтажный дом.

Горы представляют собой несколько пиков, а туристам предлагают ходить между ними и любоваться красотой вокруг. Причем пейзажи отличаются в зависимости от точки: открываются виды на хребты, деревья, другие вершины — словом, впечатляюще.

— Для местных эти горы — священные, многие приезжают туда загадать желание. Там невероятно красиво! Но для меня это место запомнилось таким моментом: туалетом с самым потрясающим видом. А я был во многих местах и знаю, с чем сравнить, — улыбается парень.

По словам белоруса, атмосфера для путешественников в этих местах особенная. Нагулявшись, туристы часто достают ссобойки и устраивают пикник прямо в горах. А самые смелые (и уставшие) отсыпаются, подстелив что-нибудь под голову.

— Прямо в горе выбиты ступеньки, где можно гулять. В тот день мои часы насчитали 324 пройденных этажа! После этого я еще несколько дней на автомате обращал внимание, сколько ступенек прохожу в день. Икры, конечно, получали такую нагрузку, которой никогда не было. О поездке я ни разу не пожалел — лазил, держась за цепи, смотрел на шикарные виды. Так что да, оно того определенно стоило и запомнилось на всю жизнь.

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