Шторм разрушил часть защитных сооружений Крымского моста 29.12.2024, 23:12

1,354

Они вышли из строя и не выполняют свой функционал.

Часть российских заграждений Крымского моста, вероятно, разрушена из-за штормов. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 29 декабря, видео опубликовал канал «Ми – Україна».

«В результате штормов в достаточно большом количестве они вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию нужно еще проверять. Но, по имеющейся информации, мы можем сделать выводы, что природа всегда вмешивается. Керченский пролив достаточно динамичен и всегда таким был, и [оккупанты] это пытались максимально учесть. Они строили и какие-то непонятные параллельные сооружения, затапливали бесконечные какие-то элементы защиты, так сказать, и строили «заборы» в Черном море», – рассказал Плетенчук.

Он добавил, что такие «изменения» в системе заграждения моста «вполне ожидаемы». Плетенчук отметил, что сезон штормов еще не закончился и суровая погода в море продлится еще как минимум два-три месяца.

«Надеюсь, что вскоре мы увидим еще больше результатов вмешательства «генерала шторма морского», который помогает в основном нам», – добавил спикер ВМС ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com