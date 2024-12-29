Эксперт: Росармии не удалось достичь ни одной стратегической задачи за год 29.12.2024, 23:36

Оборонительная операция украинских сил продолжает выполнять две главные задачи.

Российские оккупанты с осени 2023 года продолжают стратегическую наступательную операцию. Сейчас идет активизация боев по всей линии фронта. Однако врагу не удалось достичь ни одной стратегической задачи в те сроки, которые ставил Кремль. Об этом сегодня, 29 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Враг активизировался на сегодня по всей линии боевого столкновения и пытается создать очаги напряжения даже на, казалось бы, не то что спокойных, но менее напряженных участках, которыми являются Курахово, Покровск и Времевское направление, в частности, Великая Новоселка», — сказал он.

Братчук обратил внимание, что российским оккупантам не удалось достичь ни одной стратегической цели в те дедлайны, которые ставило военное командование.

«Курахово сегодня не полностью под оккупантами, что бы не говорила российская пропаганда. Наиболее сложный участок — промзона, территория, где стали довольно активно появляться диверсионно-разведывательные группы противника. Наши подразделения стойко обороняют эту промышленную зону», — заметил спикер.

По его словам, также большой натиск врага отмечается в районе населенного пункта Дачное Донецкой области.

«Враг пытался вернуть к концу этого года территории, которые он потерял в 2023 году в ходе нашего украинского наступления. Мы говорим о части Запорожской области. Врагу так и не удалось сломить защитников плацдармов на левом берегу в районе населенного пункта Крынки. Украинская армия, выполнив все задачи, сковала огромные силы группировки войск «Днепр» российской армии на территории левобережья Херсонской области, оккупанты отошли на заранее подготовленные позиции. Сегодня враг, пытаясь овладеть нашими островными зонами на Днепре, не достигает успеха, а наоборот, теряет и людей, и технику. Он объявляет о полномасштабных каких-то наступлениях, чего не происходит», — отметил Братчук.

Он подчеркнул: хотя есть потери украинских территорий, поскольку как минимум в пехотной компоненте противник преобладает, все же оборонительная операция украинских сил выполняла и продолжает выполнять две главные задачи.

«Это — не дать возможности врагу прорвать фронт, и этого не случилось: у нас нет бегства с фронта, и не могло быть, у нас нет прорыва фронта, у нас нет, тем более, обвала фронта. И, собственно, мы видим уничтожение российских оккупантов, их техники. И мужество, и стойкость наших героических подразделений», — высказал мнение спикер добровольческой армии.

Братчук добавил, что самое главное — украинцы сохранили свою государственность.

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