ВСУ на фронте ликвидировали бывшего футболиста сборной России 29.12.2024, 1:23

Игрок отправился на войну из тюрьмы.

ВСУ на фронте ликвидировали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева, сообщает «Зеркало Недели».

43-летний оккупант отправился на войну, чтобы избежать тюремного срока. До попадания на фронт Бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ.

Отметим, что Бугаев выступал за сборную России с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.

На клубном уровне игрок известен по своим выступлениям за московские клубы «Торпедо» и «Локомотив».

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