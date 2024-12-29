ВСУ на фронте ликвидировали бывшего футболиста сборной России
- 29.12.2024, 1:23
Игрок отправился на войну из тюрьмы.
ВСУ на фронте ликвидировали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева, сообщает «Зеркало Недели».
43-летний оккупант отправился на войну, чтобы избежать тюремного срока. До попадания на фронт Бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ.
Отметим, что Бугаев выступал за сборную России с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.
На клубном уровне игрок известен по своим выступлениям за московские клубы «Торпедо» и «Локомотив».