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США объявили новый пакет помощи для Украины на $725 млн

  • 3.12.2024, 5:21
США объявили новый пакет помощи для Украины на $725 млн

Что в него вошло.

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает Пентагон.

Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.

Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.

В новый пакет вошли:

ПЗРК Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

дроны;

противопехотные мины;

ПТРК Javelin.

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