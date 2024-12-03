США объявили новый пакет помощи для Украины на $725 млн
- 3.12.2024, 5:21
Что в него вошло.
Соединенные Штаты Америки сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.
Об этом сообщает Пентагон.
Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.
Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.
Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.
В новый пакет вошли:
ПЗРК Stinger;
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские боеприпасы;
дроны;
противопехотные мины;
ПТРК Javelin.