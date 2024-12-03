Украина сорвала «сирийский экспресс» РФ 3.12.2024, 8:10

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Эксперты объяснили, что это значит.

В марте 2024 года Украина существенно повлияла на способность России осуществлять перевозки военных грузов морем в Сирию, эффективно закрыв «сирийский экспресс». Это стало возможным благодаря использованию украинских морских дронов, которые создали угрозу для судов, которые ранее курсировали через Черное море из Новороссийска в сирийский порт Тартус. Об этом пишет Defense Express.

Поэтому РФ была вынуждена изменить маршруты и увеличить их длину в несколько раз.

В частности, уже в марте российские грузовые суда, такие как Sparta IV и Ursa Major, начали выходить из портов Балтийского моря, а не Новороссийска, сопровождаемые боевыми кораблями, например фрегатом «Адмирал Григорович». Таким образом, маршрут поставки вооружения увеличился с 2500 до 9000 км, что сделало логистику значительно дороже и сложнее.

До марта 2024 года «сирийский экспресс» работал стабильно, обеспечивая как перевозку оружия в Сирию, так и вывоз важных образцов техники обратно в Россию, отмечают аналитики.

Например, судно Sparta IV по данным украинской разведки, в 2023 году совершило шесть рейсов между Новороссийском и Тартусом, транспортируя военную технику. Однако с началом активного использования украинских морских дронов Россия вынуждена была полностью изменить логистическую цепь.

На сегодняшний день грузовые суда компании «Оборонлогистика», такие как Ursa Major и Sparta II, выполняют рейсы между портами Балтийского моря, а Sparta IV задействовано для доставки грузов на север России. Перспективы восстановления привычного «сирийского экспресса» для Кремля сейчас выглядят сомнительными, считают аналитики.

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