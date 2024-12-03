Трамп назвал цель своей первой заграничной поездки после победы на выборах в США 1 3.12.2024, 8:15

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Это произойдет 7 декабря.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить открытие после реконструкции из-за пожара 5 лет назад знаменитого Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Визит в столицу Франции станет его первой заграничной поездкой после победы на выборах.

Об этом сообщает The New York Times.

Открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери должно состояться в субботу, 7 декабря.

Трамп на своей онлайн-платформе Truth Social рассказал, что для него будет «честью» посетить это «великолепное и историческое» здание.

Он также похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за «прекрасную работу, которая гарантирует, что Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня славы, и даже больше».

«Для всех это будет особенный день!» - добавил Трамп.

По словам людей, информированных о планировании такой поездки, вопрос обсуждался командой Трампа и офисом Макрона несколько дней.

Также один из источников американских СМИ рассказал, что лидеры имели по крайней мере один телефонный разговор.

Ожидается, что действующий президент США Джо Байден не будет на открытии Нотр-Дам-де-Пари. Однако на мероприятии должна присутствовать первая леди Джилл Байден, рассказала западной прессе одна «проинформированная особа».

По данным CNN, Трамп был приглашен правительством Франции посетить повторное открытие Нотр-Дам-де-Пари.

Также ожидается, что на церемонии повторного открытия Собора в эти выходные примут участие около 50 глав государств и правительств, сообщил Associated Press начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

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