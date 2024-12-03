«Орешник» заправляют микстурой «боярышник»?1
- Александр Кочетков
- 3.12.2024, 8:21
- 4,814
Недоучка Путин пересказал то, что смог запомнить.
28.11.2024 года сумасбродный недофюрер выступил на заседании ОДКБ с очередными пугалками Украины и мира «Орешником».
Вроде бы «Орешники» у него, как орехи на базаре, уже серийно выпускаются. И Путин будет бить по центрам принятия решений в Киеве.
С самого начала войны слышим эти угрозы, и только несколько раз обломки ракет падали возле Верховной Рады. А еще «Орешник» этот такой мощный, что в городе падения боеголовки температура достигает 4 тысяч градусов, и все вокруг распадается на молекулы. И по разрушительной силе это тоже самое, что ядерное оружие.
Всем лежать и бояться...
На самом деле, недоучка Путин пересказал то, что смог запомнить из того, что ему втюхали помощники о принципах кинетического оружия. Теоретические принципы, подчеркиваю!
Действительно, если метеорит падает на землю с космической скоростью, и он достаточно большой, чтобы не сгореть полностью в атмосфере, то при ударе о поверхность освободится такая огромная энергия, что разрушение можно сравнить с использованием ЯО. Тунгусский метеорит тому примером, хотя до земли он не долетел, мощно взорвался в воздухе над тайгой, повалив десятки тысяч деревьев.
Но для больших разрушений при столкновении с землей боеголовка должна иметь скорость где-то 50 скоростей звука. Хотя бы 30, иначе энергии будет недостаточно. Боеголовки «Орешника» падали на Южмаш в Днепре со скоростью 10-12 скоростей звука. Поэтому катастрофических разрушений там не было, никакого взрыва и распада на молекулы тоже, хотя эти боеголовки зашли в грунт очень глубоко.
Никакого запуска в серию «Орешника» нет и быть не может - он еще не прошел летные испытания, как недоимперия проводит, используя Украину как полигон - чистое военное преступление. У России, скорее всего, есть три-четыре таких ракеты в разных стадиях завершенности, потому что только так можно учитывать результаты испытаний и доработать конструкцию.
«Старшип» от Спейс Х Илона Маска потенциально мог бы стать основой для разработки настоящего ужасного кинетического оружия - потому что он достаточно большой и мощный. Маленький «Орешник» - вряд ли. Ну, или у Путина депутаты Госдумы действительно отменили все законы Ньютона и вышли в параллельное пространство без применения ускорителя «Боярышник».
Кстати, орэшник, боярышник, новые физические принципы... Из одного семантического ряда.
К сожалению, несколько ударов «Орешником» по Украине возможны. Пострадавшие и разрушения возможны. Но они не будут принципиально отличаться от последствий ударов другими ракетами, которыми нас постоянно атакует враг.
Александр Кочетков, «Фейсбук»