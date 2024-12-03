«Глубочайший провал за 16 лет» 1 3.12.2024, 8:25

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РЖД отчитались о резком падении перевозок грузов по России.

Российские железные дороги третий год подряд фиксируют сокращение грузоперевозок по России на фоне санкций, ударивших по экспорту, и нарастающих сложностей с управлением движением поездов.

В ноябре погрузка на сети РЖД упала на 5,8% год к году, до 95,6 млн тонн, а накопленным итогом за 10 месяцев просела на 4,4%, отчиталась транспортная монополия.

Железная дорога переживает в этом году «глубочайший провал» за последние 16 лет — «со времен кризиса 2008–09 гг.», пишут аналитики MMI. Из 15 «позиций», которые отслеживает компания в своей статистике, в минусе оказались 11. Перевозки угля — основного груза РЖД, на который приходится около трети всех перевозок, — сократились на 6,2% после того, как угольщики столкнулись с обвальным падением экспорта и были вынуждены сократить добычу до минимума с пандемии 2020 года.

Погрузка черных металлов уменьшилась на 9,9% — также вслед за продажами на экспорт у металлургов. Перевозки леса, которые в прошлом году рухнули на 14,2% после того, как страны ЕС ввели эмбарго на поставки из России, сократились еще на 1,7%. Погрузка строительных грузов стала меньше на 14,4%, цемента — на 4,7%, зерна — на 3,3%, химических грузов — на 2,9%, нефти и нефтепродуктов — на 1,1%.

«Отрицательная динамика грузоперевозок третий год подряд очень хорошо отражает один из ключевых трендов российской экономики последних лет — устойчивое сокращение торговли с внешним миром», — констатирует MMI: в устойчивом минусе держатся перевозки экспортных грузов, главным образом сырья.

Кроме того, нарастают проблемы в самой сети РЖД: средняя участковая скорость движения поездов в первом полугодии упала до минимума за 12 лет (36,5 км/ч), а в отдельные месяцы падала ниже 35 км/ч — самого низкого значения с 1991 года.

Нарастающие проблемы с подвижным составом, попытка развернуть потоки грузов на Восток поставили сеть РЖД — третью по размеру в мире — на грань транспортного коллапса. В прошлом году число «брошенных поездов» выросло в 2,4 раза, до 42,6 тысячи, в том числе из-за массовых поломок локомотивов. Проблемы РЖД копились десятилетиями — это значительный износ парка оборудования в ремонтных депо, а также тепловозов, которые производились в Украине, отмечает главный редактор Rollingstock Agency Сергей Белов

В 2024 году по компании ударил кадровый голод — РЖД не хватает составителей поездов, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, перечисляет глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Все чаще дефицит кадров не просто ограничивает, но почти парализует работу станций».

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