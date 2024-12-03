СМИ: У повстанцев появился шанс войти в Дамаск
- 3.12.2024, 8:30
- 8,278
В Кремле допустили серьезную ошибку.
События в Сирии могут закончиться поражением действующего режима, если Асаду на помощь не придет РФ.
Генерал ВС РФ Александр Чайко, который в свое время руководил провальной операцией по захвату Киева «за три дня», будет назначен командующим российской группировкой в Сирии.
Это обнадеживающая информация для повстанцев Сирии, поскольку свой неуспех российский генерал-неудачник может повторить и на другом вверенном ему фронте.
Это дает надежду тем, кто освободил Алеппо, что они смогут дойти и до Дамаска, пишет The Moscow Times.
Сирийские повстанцы воспользовались моментом, когда союзники Асада воюют на своих фронтах и организовали нападение на Алеппо.
Предположительно, за оппозиционным движением в Сирии стоит Турция, которая, скорее всего, сейчас и помогает повстанцам.
Представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые вошли в пятницу в Алеппо, заявляют, что, кроме второго по величине города Сирии, им удалось взять под контроль еще четыре города в провинции Хама.
Военное руководство Сирии отрицает эту информацию и пугает повстанцев российской армией, которая, по их словам, скоро поможет им провести контрнаступление, прикрывая их с воздуха.
В Bloomberg появилось сообщение, что в Сирии конфликты разгораются всегда в тот момент, когда Россия и Иран заняты своими «делами», воюя с другими странами. Там же сказано, что именно по этой причине Асаду не стоит рассчитывать на помощь союзников, поскольку ни России, ни Ирану сейчас не до него.