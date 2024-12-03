Россияне сдались в плен украинскому спецназу в Курской области
- 3.12.2024, 8:50
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Бойцы 8-го полка Сил специальных операций провели две дерзкие операции.
Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ совершили очередные успешные налеты на вражеские позиции в Курской области. В результате были ликвидированы несколько российских военнослужащих, и еще восемь были взяты в плен.
Об этом сообщают ССО ВСУ.
Две операции выполняли бойцы 8-го полка Сил специальных операций, они осуществлялись в ночное время.
Отмечается, что украинские воины «уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ».
В пресс-службе ССО рассказали, что во время одной из операций бойцы «тихо пробрались прямо на вражеские позиции». Украинские спецназовцы ликвидировали там 7 солдат противника, и «своими действиями заставили остальных сдаться в плен».
«Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд», - говорится в публикации ССО.
А в ходе выполнения второго удачного налета, бойцы ликвидировали еще десять военных РФ.
В ССО также рассказали, что у группы украинских воинов в ходе выполнения специальных действий потерь не было.