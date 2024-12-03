Грузия пылает 3.12.2024, 8:57

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Начался серьезный процесс эрозии власти.

Уже несколько дней в Грузии бушуют массовые протесты, направленные против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года, о которой объявил глава правительства страны Ираклий Кобахидзе и фальсификации выборов.

Начиная с 30 ноября, то есть после заявления Кобахидзе, массовые протесты начались не только в Тбилиси, но и Батуми, Кутаиси, Поти, Телави и других городах. Против протестующих применяют водометы и резиновые шары, а десятки людей арестованы за «неподчинение законным приказам полиции и мелкое хулиганство».

Грузинская оппозиция считает, что страна быстрыми темпами движется к диктатуре, а правящая партия «Грузинская мечта» и ее «хозяин» Иванишвили, сколотивший состояние в РФ, все сильнее втягивают ее в орбиту Кремля.

На фоне народных протестов начали подавать в отставку грузинские дипломаты. К критике действий парламента присоединилась и часть крупного грузинского бизнеса.

О том, что сегодня происходит в Грузии и какого развития событий ждать, говорится в материале OBOZ.UA.

Протесты набирают обороты

В Грузии не утихают протесты. Эпицентром протеста остается центральная тбилисская площадь у парламента. Сюда каждый вечер стекаются протестующие и с каждым днем эти акции уже не напоминают бывшие спокойные протесты, сопровождавшиеся музыкальным оформлением.

Начало народного гнева было потому, что «Грузинская мечта» объявила о победе на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Но еще больший гнев и сопротивление в Грузии вызвал тот факт, что правящая партия заявила о прекращении переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года, хотя в Конституции страны четко прописана цель вступления в ЕС. Это моментально вызвало еще более массовые протесты, учитывая, что по разным опросам, 70-80% жителей страны хотели бы ее вступления в Евросоюз.

Похоже, действующие грузинские власти переоценили свои силы – решение отложить переговоры с ЕС политически необоснованно, поскольку не отражает реального запроса значительной части грузин на стремление быть частью Европы. Будущее развитие событий пока остается туманным, но если расчет власти и был на демонстрацию силы, то он не сработал, ведь жестокие задержания и избиения демонстрантов спецназом в первые ночи протестов увеличили количество протестующих в разы.

При этом крепко держать власть в своих руках у правящей партии и ее основателя Иванишвили мотивация велика – слишком много нажито врагов внутри страны и недругов на Западе. Потеря власти может привести к тому, что Саакашвили окажется на свободе, а Иванишвили займет его место за решеткой.

Президент протеста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает парламент нелегитимным. Она добавила, что намерена оставаться на своем посту «до тех пор, пока не появится законно избранный парламент». Решение правящей партии «Грузинская мечта» отложить вступление в ЕС Зурабишвили назвала конституционным переворотом.

«Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации быть не может. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент», – заявила Зурабишвили в телеобращении.

Со своей стороны премьер Грузии Кобахидзе заявил, что проведение каких-либо переговоров с оппозиционными силами «исключено». Он также отверг требования протестующих относительно проведения новых парламентских выборов и дал понять, что грузинские власти даже не рассматривают подобный вариант.

Грузия является парламентской республикой, в которой президент имеет номинальные полномочия, но, несмотря на это, Зурабишвили сейчас становится ключевой фигурой сопротивления политике правящей партии. 14 декабря в Грузии должны состояться проходящие в парламенте выборы президента страны. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует избрать нового президента с помощью своего парламентского большинства.

Власть теряет монолит

Сотни служащих министерств иностранных дел, обороны, образования и юстиции страны подписали открытые письма, в которых осудили замораживание переговоров как неконституционное. Ряд университетов заявил, что приостанавливает обучение на фоне беспорядков и призвали правительство пересмотреть свою позицию.

Более 135 грузинских дипломатов подписали заявление, осуждающее решение властей отложить переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года. Несколько грузинских послов в знак протеста подали в отставку. В частности, в отставку подали: посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку послы Грузии в Болгарии и Нидерландах, а также и.о. о. посла Италии. А также свой пост покинул заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия.

Выразили приверженность курсу на вступление в ЕС и НАТО и несколько десятков сотрудников минобороны Грузии. Часть сотрудников Конституционного суда Грузии также призвала власти пересмотреть решение о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз. Они считают, что это решение правительства «игнорирует конституционную свободу граждан Грузии» и противоречит статье основного закона, согласно которому конституционные органы должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Заявления о приверженности европейскому и евроатлантическому курсу Грузии и 78 статьи Конституции в ответ на решение властей сделали сотрудники других госучреждений и ведомств, в том числе тбилисской мэрии и Национального банка Грузии.

На этом фоне радиостанция Tbilisi FM93.5 утверждает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в ближайшее время будут вынуждены подать в отставку. Со ссылкой на собственные источники радиостанция утверждает, что пророссийский олигарх и фактический хозяин «Грузинской мечты» – Бидзина Иванишвили недоволен. Утверждается, что всплеск массовых протестов в Грузии в последние дни стал для него неожиданностью, и Иванишвили считает, что председатель СГБ «не досмотрел», а Кобахидзе сделал недостаточно правильные заявления.

Большой бизнес поддержал митингующих

Два крупнейших банка страны – Bank of Georgia и TBC Bank, операторы связи Magticom и Silknet, девелопер ORBI Group, а также крупнейшая автодилерская компания страны Tegeta – выступили против решения правительства приостановить евроинтеграцию и поддержали митингующих, сообщает The Bell.

«Европейское и евроатлантическое будущее Грузии – это исторический выбор абсолютного большинства нашего народа, который закреплен 78 статьей Конституции Грузии. Мы твердо убеждены, что временная приостановка евроинтеграции противоречит воле грузинского народа и Конституции Грузии. TBC всегда был и остается безусловным сторонником европейской и евроатлантической интеграции Грузии», – говорится в заявлении TBC Bank.

Компания Magticom осудила действия силовиков по разгону протестующих, а Tegeta отметила, что текущая кризисная ситуация наносит ущерб будущему страны и угрожает «развитию и общим целям».

Начался серьезный процесс эрозии власти

После того как грузинские власти просто сфальсифицировали результаты выборов, причем сфальсифицировали не как обычно на 5-6%, а им пришлось сфальсифицировать гораздо больше, где-то 15-17%. Конечно, все это вызвало у грузин недовольство и запрос на протест. Затем сами власти предоставили еще больший триггер для старта действительно массовых протестов – своим заявлением о прекращении процесса евроинтеграции. У меня такое ощущение, что действующие грузинские власти достаточно осознанно пошли на это для того, чтобы вызвать протест, который, возможно, перетечет в насилие, что в конечном счете позволит им действительно зачистить политическое поле Грузии, ограничить гражданские свободы и так далее. По крайней мере, по моему мнению, первоочередной план выглядел именно так. Но они не ожидали такого размаха и масштаба недовольства – отметил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

По словам эксперта, нужно хорошо понимать, что именно сегодня происходит в Грузии – это протест активной части общества, и лидеры оппозиции там обычные рядовые участники. На сегодняшний день они не пользуются высокой популярностью. Потому лидеры где-то есть, какие-то политические заявления делают, но протест сам собой, политики сами собой. По крайней мере, на сегодняшний день.

«Что касается многочисленных заявлений от госслужащих в поддержку требований протестующих, то начался очень серьезный процесс эрозии власти. То есть многие госчиновники просто отыгрывают назад, мол, простите ребята, да, мы были готовы на многое, но на такое не подписывались. Это означает, что кейс по евроинтеграции – на самом деле маркер того – будет ли Грузия в российской орбите влияния или не будет. Участвовать в сдаче Грузии в «русский мир» сегодня не готов никто. И, скажем прямо, очень многие из тех, кто голосовал за «Мечту», они же голосовали веря в то, что власть договорится с Европой и будет все как раньше. А сейчас, когда они видят, что происходит на самом деле, конечно, ситуация совсем другая», – отметил Васадзе.

Что касается дальнейшего развития событий, то, по словам Гелы Васадзе, Зурабишвили сейчас предложила вернуть старый парламент, чтобы выйти легитимным путем из этой ситуации и, соответственно, провести новые выборы. Скорее всего, власть на это не пойдет, и тогда уже возможен вариант, что будет создан отдельный политический центр и государство с аппаратом управления переходит под управление этого центра.

«Конечно, ситуацию в стране может успокоить, если «Мечта» вспоминает, что кроме вперед есть еще и задний ход, и просто убирает свои бешеные законы, которые были проголосованы и соглашаются на перевыборы. Ведь там далеко не только закон об иноагентах, есть гораздо более серьезные законы о судах и об избирательной системе. Есть и третий вариант это то, что Иванишвили и «Грузинской мечты» удается, несмотря на то, что у нее ограничен силовой ресурс, подавить протесты и зачистить политическое поле Грузии, а мы все же оказываемся в «русском мире». Мне трудно сказать, что будет дальше, но я надеюсь, что последнего варианта все же не будет», – отметил Гела Васадзе.

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