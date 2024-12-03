Раскрыты подробности доступного молодежного электрокара Toyota 3.12.2024, 9:02

Авто оснащено 272-сильным мотором, а его запас хода достигнет 630 км.

Toyota готовится вывести на рынок новый электрокар bZ3C. Он поступит в продажу с начала 2025 года. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Молодежный электрический кроссовер Toyota bZ3C презентовали весной на автошоу в Пекине. Производство модели наладят на совместном предприятии FAW-Toyota в Китае.

Дизайн Toyota bZ3C выдержан в новом фирменном стиле японской марки — с выраженным «носом» и тоненькими диодными фарами и фонарями. Авто является купе-кроссовером и отличается стремительным силуэтом с изогнутой крышей.

Размеры Toyota bZ3C 2025:

длина — 4780 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 2880 мм;

масса — 1920 кг.

В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника кроссовера составляет 463 л. Оснащение будет включать парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Как и все электромобили Toyota bZ, новый кроссовер построен на платформе e-TNGA. Его оснастят 272-сильным мотором, а максимальная скорость будет ограничена на 160 км/ч. На выбор будут доступны две батареи от BYD: в зависимости от версии, запас хода составит 550 или 630 км.

Между прочим, у этой модели будет более дешевый и просторный семейный аналог — электромобиль Toyota bZ3X.

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