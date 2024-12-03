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Мощный удар по Путину

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 3.12.2024, 9:12
  • 1,982
Мощный удар по Путину

Игра в дружеский пшик закончилась очередным дружеским похмельем.

Очередной свой провал и слабость Путин признал тихо и спустя месяцы.

Опубликован его указ, согласно которому фантомные «Всемирные игры дружбы», задуманные как альтернатива Олимпийским играм в Париже (июль-август 2024 года), переносятся «до особого решения».

Как известно, Россию из-за «спецоперации» Путина выкинули с Олимпиады.

Суть дела ясна – альтернативу организовать не удалось в силу того, что в отличие от того, что утверждают правящие путинцы, наша страна не обладает в мире влиянием на создание альтернативного олимпийскому спортивного движения. Впрочем, это было ясно изначально. Интересно, сколько народных денег было выкинуто путинцами впустую?

В отношении альтернативных соревнований даже СССР и его партнеры были успешнее («Игры доброй воли»). Единственным «ответом» парижской Олимпиаде у путинцев явился сериал о древней Олимпиаде-80. Мощный удар.

Итак, состряпать альтернативу Олимпиаде не удалось, теперь же, спустя месяцы затея «спускается на тормозах» в кювет, где уже валяются иные выдающиеся задумки российского начальства, начиная от гибкого планшета беглого Чубайса и заканчивая похмельным медведевским «рубль – мировая резервная валюта».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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