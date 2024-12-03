«Купался в море, ходил в горы и заработал 8 тысяч евро» 3.12.2024, 9:20

Белорус рассказал о способе путешествовать и заработать.

Артем (имя изменено) живет в Польше почти два года. Он работал садовником, на складе, в баре, но в каждом рабочем месте видел недостатки. Тогда белорус стал искать работу в другой стране — и устроился на сезон в один из баров в Хорватии. За неполные пять месяцев он заработал 7 тысяч евро и получил еще 1 тысяч евро чаевых. Об условиях и рисках такой работы он рассказал MOST.

«Нигде не встречал такого отношения к работе, как в Минске»

Артему 30 лет. В Минске он работал в гостинично-ресторанном бизнесе, и эта работа белорусу была по душе. Но в 2020 году мужчина решил уехать из Беларуси. Сначала периодически возвращался на родину, а в 2022 году покинул страну насовсем. Жил в Грузии и Армении, а потом уехал в Польшу.

Здесь найти работу в той же сфере удалось не сразу. Артем работал на складе, был садовником. Но признается, что на этих местах долго не продержался: было тяжело. А потом мужчина нашел вакансию бармена в только что открывшемся заведении, которое принадлежало выходцам из Украины. В коллективе тоже были эмигранты — украинцы и белорусы.

— Я был рад вернуться после перерыва в эту сферу, помнил, как работать: в мире коктейлей особо ничего не поменялось (смеется). Я ценил сферу гостеприимства, у меня было четкое представление, как обслуживать гостей, — вспоминает первые эмоции Артем.

Однако со временем работа его разочаровала, уровень обслуживания в заведении он называет средним. По сравнению с тем, к чему привык Артем в Минске, здесь явно недорабатывали.

— Нигде больше я не встречал такого качественного отношения к работе, как в Минске, — вспоминает он. — И я это ищу теперь везде — это банальная чистоплотность и барный перфекционизм. Я из тех, кто любит комфорт. Чтобы все было организованно четко.

Хостел с питанием или дом у моря

Тогда белорус задумался о поиске работы в другой стране Европы. И однажды в соцсетях у знакомой увидел приглашение на сезонную работу в Хорватии — тоже в общепите, работодатель предоставлял жилье.

— Мне понадобилась справка о несудимости в Польше, надо было сделать на нее апостиль и перевод на английский. Онлайн подписал договор с работодателем, — рассказывает Артем.

На месте оказалось, что можно выбрать один из двух вариантов проживания — в хостеле недалеко от ресторана, куда устроился белорус, там давали к тому же талоны на еду в местной столовой. Или в трехэтажном доме у моря, в 40 минутах от ресторана. Артем выбрал второй вариант.

В комнате с ним жил еще один парень из Беларуси, в доме была общая просторная кухня, а из окна открывался прекрасный вид на море. Проездной до работы обходился в 60 евро в месяц.

Сначала Артем зарегистрировался в полиции как турист, но вскоре получил OIB — идентификационный номер. Он нужен, чтобы официально работать и платить налоги. OIB действовал до конца трудового договора.

«Страдало качество, но никто этого не замечал»

С коллегами по ресторану отношения сложились хорошие, работать в коллективе было комфортно.

— Большая часть персонала — белорусы. Были еще индийцы, бразильянка, француженка, аргентинцы, испанцы. Там сначала все показалось очень милым. Первое впечатление было приятным: необычное что-то, новое, тепло встретили меня.

Но общаться с сотрудниками из других стран Артему было трудно: английский у него не очень хороший.

В обязанности Артема входило заполнять бар и отдавать коктейли и напитки, а также мыть посуду с помощью посудомоечной машины. Первые дни мужчина работал один, а затем у него появилась помощница. Она помогала мыть посуду и отдавать простые заказы.

— Познакомился с картой алкоголя, [узнал,] что они готовят. Место на бар вообще не похоже — скорее кухонный стол с кофемашиной, тусклый свет и мало места. Гостей можно увидеть, только если они будут проходить в уборную, — описывает Артем. — Заказы отдавали быстро: сделал, налил и отдал. Гость быстро получил заказ. Из-за этого страдало качество. Но вскоре я понял, что никто этого не замечает, а визуальная составляющая имеет последнее значение.

«Если что-то не нравится — езжай обратно в Беларусь, Лукашенко заберет в армию»

Артем работал по восемь часов шесть дней в неделю. Со временем стало понятно, что управляющему рестораном не нравится его темп.

— На кухне заказы отдавали быстрее, а напитки готовились медленнее. Он сказал, чтобы я наливал алкоголь на глаз, а не использовал свои мерные приспособления. Главное — делать быстрее, и не важно, если налито будет немного больше или меньше. В этом месте не вели учет. Я не мог согласиться с таким подходом к работе и попросил хотя бы купить мне на каждую бутылку дозатор для улучшения работы.

Артем утверждает, что управляющий позволял себе повышать голос на женщин, и из-за этого страдала атмосфера в коллективе.

— Мне никто не говорил: «Если не нравится, уходи». Но другим говорили: «Если что-то не нравится — езжай обратно в Беларусь, Лукашенко заберет в армию».

«Каждый день я купался в море — утром и ночью после работы»

Единственный выходной — понедельник — члены коллектива проводили вместе: ездили по стране, собирались на совместные ужины. Белорусы вместе готовили драники, холодник, борщ или сырники. Да и в другие дни досуг Артема был очень насыщенным.

— Каждый день я купался в море — утром и ночью после работы. Несколько раз сходил в ближайшие горы. Ездил в соседние города на прогулку, знакомился с соседями. Узнал, какие вина делают в Хорватии, традиционные хорватские настойки: Orahovac (это настойка, приготовленная на основе грецких орехов) и Рelinkovac (горький ликер, который изготавливается на основе полыни и других трав).

1500 евро для местных жителей небольшие деньги

В месяц Артем зарабатывал 1500 евро. Говорит, для местных жителей это довольно небольшая сумма, такую работу они готовы выполнять за зарплату от 1800 евро. За неполные пять месяцев белорус заработал 7 тысяч евро и еще около 1 тысячи составили чаевые.

Мужчина считает Хорватию достаточно дорогой страной. Говорит, на питание и мелкие расходы у него в первое время уходило около 800 евро в месяц. Потом он пересмотрел траты и сумел вдвое их сократить.

До конца срока Артем не доработал, уехал на несколько недель раньше.

— Я дал максимальную возможность этому месту, — объясняет он. Но добавляет, что все же советует попробовать этот способ попутешествовать и заработать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com