В Беларуси подорожали кредиты на жилье
- 3.12.2024, 10:10
- 1,910
Банки подняли ставки.
Белорусские банки со вторника, 3 декабря, повысили процентные ставки по кредитам на покупку или строительство жилья. Так, выросли проценты по ипотечным кредитам Беларусбанка (в прошлый раз ее повышали всего три месяца назад), а также по кредитам Белинвестбанка, сообщает «Телеграф».
Новая ставка по данному ипотечному кредиту, судя по информации, размещенной на официальном сайте Беларусбанка, с 3 декабря составляет 17%. Еще вчера ставка была на один процентный пункт меньше — 16%.
Белорусские банки подняли ставки по кредитам на жилье. На сколько?
При этом ставка для тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по данной кредитной программе не изменилась — этим клиентам по-прежнему придется платить 12,5% годовых.
На один процентный пункт выросла ставка и по кредиту «Ипотека с нами», который Беларусбанк выдает на строительство жилья в рамках партнерских программ: там, где раньше ставка по кредиту составляла 15%, она выросла до 16%, там, где она составляла 15,4%, стало 16,4%.
В свою очередь Белинвестбанк поднял ставку по своему кредиту на недвижимости (его банк выдает только тем, кто строится или покупает готовое жилье на общих основаниях) с 15,99% до 17,71%. Ставки по кредитам банка на недвижимость от партнера выросли аналогичным образом.
С чем связано повышение ставок по кредитам на недвижимость, банки не уточняли. Расчетные величины стандартного риска (РВСР) Национальный банк Беларуси не повышал с августа 2024 года. На декабрь они установлены финансовым регулятором на следующем уровне:
для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) — 12,5%,
для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) — 17,71%.
Таким образом, нынешние повышенные ставки по кредитам на недвижимость вплотную приблизились к предельно допустимому уровню, определенному Нацбанком.