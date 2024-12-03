Житель Могилева купил одеяло за астрономическую цену 3.12.2024, 10:20

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Эксперты вычислили его реальную стоимость.

Пожилой житель Могилева купил у двух женщин, которые пришли к нему домой, одеяло за 250 рублей. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) в рамках милицейской проверки выяснили реальную стоимость изделия.

Изначально 79-летний мужчина заявил в «102» о пропаже из его квартиры 300 рублей. Сотрудники милиции выяснили, что за неделю до этого к нему домой приходили две женщины, которые продавали вещи.

Поддавшись их уговорам, пожилой человек приобрел одеяло за 250 рублей, о чем позже забыл и спустя время стал искать свои сбережения.

В целях определения стоимости проданного одеяла судебными экспертами проведена товароведческая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, одеяло имеет синтетический наполнитель, а его первоначальная стоимость — 53 рубля.

«Сотрудниками милиции установлены гражданки, которые продали пенсионеру одеяло по завышенной цене. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили в ГКСЭ.

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