Разведчик ГРУ сдался в плен ВСУ и обратился к россиянам 3.12.2024, 10:32

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Видеофакт.

Украинские военнослужащие продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских захватчиков. В ходе боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен оккупанта, который служил в ГРУ.

Военный преступник заявил, что решил воевать против Украины якобы для того, чтобы не попасть в тюрьму. Видео с пленным оккупантов опубликовала в Telegram 3-я отдельная штурмовая бригада.

Пленный захватчик заявил, что в России ему грозил 13-летний тюремный срок за мошенничество, но ему предложили альтернативу – службу в рядах оккупационной армии РФ. По его словам, убивать украинцев он не собирался, а главная его задача заключалась в «охране» оккупированных территорий.

«Я сказал, что я не буду убивать, убивать не надо никого. Там земли, которые мы взяли, чисто надо сидеть и охранять», – заявил военный преступник.

Также оккупант в обращении к россиянам, которые собираются ехать на войну в Украину, заявил, что нужно сразу сдаваться в плен украинским военным.

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