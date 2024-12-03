Разведчик ГРУ сдался в плен ВСУ и обратился к россиянам
- 3.12.2024, 10:32
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Видеофакт.
Украинские военнослужащие продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских захватчиков. В ходе боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен оккупанта, который служил в ГРУ.
Военный преступник заявил, что решил воевать против Украины якобы для того, чтобы не попасть в тюрьму. Видео с пленным оккупантов опубликовала в Telegram 3-я отдельная штурмовая бригада.
Пленный захватчик заявил, что в России ему грозил 13-летний тюремный срок за мошенничество, но ему предложили альтернативу – службу в рядах оккупационной армии РФ. По его словам, убивать украинцев он не собирался, а главная его задача заключалась в «охране» оккупированных территорий.
«Я сказал, что я не буду убивать, убивать не надо никого. Там земли, которые мы взяли, чисто надо сидеть и охранять», – заявил военный преступник.
Также оккупант в обращении к россиянам, которые собираются ехать на войну в Украину, заявил, что нужно сразу сдаваться в плен украинским военным.