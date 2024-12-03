Forbes: Россияне на Курщине пересаживаются с танков на грузовики 3.12.2024, 10:53

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Это идет на пользу ВСУ.

Российские войска в Курской области из-за катастрофических потерь в военной технике вынуждены пересаживаться с бронированных танков и БМП на новые грузовики только с конвейера, и это открывает новые возможности для ВСУ.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, по приблизительным подсчетам, с 6 августа по 26 ноября россияне в Курске потеряли 364 единицы тяжелой техники - в основном танки, БМП и грузовики. Однако эти потери могут быть лишь «разогревом перед шоу», поскольку россияне пытаются заменить сотни потерянных в Курской области машин новой менее бронированной техникой.

«По прогнозам украинского разведчика Kriegsforscher, гусеничных машин будет меньше, а колесных - больше. Это может означать уменьшение количества танков, боевых машин БМП и БМД и бронированных тягачей МТ-ЛБ. Это может означать увеличение количества бронированных грузовиков «Тигр» и «Тайфун». Колесные боевые машины БТР-82 уже поступают на передовую в большем количестве», - пишет Акс.

Как отмечает аналитик, запасы старых машин на исходе, а иностранные санкции негативно сказываются на новом производстве. Поэтому российские заводы приспособились к этому, перейдя, перейдя от сложных гусеничных машин на более простые колесные машины.

Как пишет Акс, плохая новость для ВСУ в Курской области в том, что у российской армии не закончится техника, однако есть и позитивный момент.

«Хорошая новость заключается в том, что новые российские машины менее мощные, чем старые, которые они заменяют. Одна из причин, по которой новый грузовик «Тигр» весит всего восемь тонн - вдвое меньше, чем старая БМП-2, - заключается в том, что «Тигр» имеет на треть меньше брони, чем БМП-2. Не менее тревожно для российских войск то, что гусеничная БМП-2 гораздо более мобильна в грязи, слякоти и снегу, чем любой грузовик. Грузовики будут вынуждены придерживаться немногочисленных дорог, что сделает их передвижение предсказуемым для украинских операторов беспилотников и артиллеристов», - пишет Акс.

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