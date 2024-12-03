В России решили вычислять производителей паленой водки из космоса 3.12.2024, 11:05

После вторжения в Украину россияне стали пить больше суррогатов.

Российские контролирующие органы начнут использовать данные из космоса для обнаружения производителей контрафактного алкоголя на территории страны. Это следует из приказа Минфина, который вступил в силу 3 декабря, сообщает «Парламентская газета».

В документе говорится, что при поиске предприятий, злоупотребляющих производственными возможностями, надзорные органы с помощью дистанционного зондирования Земли из космоса будут следить за колебаниями уровня выброса теплового излучения от зданий, наличием дыма и передвижениями железнодорожного и грузового транспорта рядом с предприятиями.

Под пристальное внимание попадут земельные участки, в границах которых зарегистрированы мощности для выпуска алкоголя, в том числе оборудование для производства спирта с приостановленной лицензией.

Если признаки производственной деятельности будут фиксироваться более чем два дня подряд, то надзорные органы должны будут обратить на объект пристальное внимание, разобраться в причинах и принять соответствующие меры.

До этого доказать нелегальную работу алкогольного завода могли только сотрудники МВД и лишь после рейда на предприятие. Ежегодно федеральный бюджет теряет по 70–80 млрд руб. от продажи контрафактного алкоголя, отмечал замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынка Сергей Рябухин.

Еще до начала войны в Украине потребление нелегального алкоголя в России было на «опасно высоком уровне» — 26–35% от всего объема потребления алкогольной продукции в стране, говорилось в исследовании экспертов Московской школы управления «Сколково». После вторжения российской армии в Украину и введения санкций в России резко упали продажи крепкого алкоголя, которые учитывает официальная статистика. В Госдуме заявляли о росте нелегального рынка, а эксперты — о переходе части россиян на более дешевые аналоги, «зачастую из некачественного материала или даже суррогаты».

Между тем Минфин продолжил повышать минимальную закупочную цену на алкоголь, чтобы пополнить бюджет, существенная часть которого уходит на войну с Украиной. С 2025 года минимальная цена на водку объемом 0,5 литра вырастет с 299 руб. до 349 руб., коньяка — с 556 руб. до 651 руб., а бренди — с 403 руб. до 472 руб.

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