«При первой же возможности уеду отсюда» 3.12.2024, 11:08

Как белорус 10 лет работал учителем в Светлогорске.

Сергей живет в Светлогорске. Он почти 10 лет проработал учителем, сейчас переквалифицировался в айтишники. Белорус рассказал devby.io о заработках в школе, жизни в райцентре и о том, правда ли Светлогорск — все еще город наркопотребителей.

Стал учителем «по глупости»

Когда закончил школу, то поступил на учителя физики — можно сказать, по глупости. Пришел в приемную комиссию, а там куча аббревиатур в факультетах. Где тут на программистов учат? Наверное, тут. Подал документы. Спустя примерно полгода подумал: что-то не то… А еще через полгода пришло осознание всей фатальности ошибки.

Но университет я закончил и еще 10 лет проработал в школе — преподавал физику, информатику, труды, черчение, астрономию. Тогда не было удаленной работы. У меня не было финансов для переезда, да и отрабатывать надо было.

Под конец отработки возникли семейные проблемы, не было возможности кинуть все и поехать. А потом мне предложили контракт на три года, потом ситуация повторилась, но уже с контрактом на пять лет.

В какой-то момент работа учителя мне даже понравилась. Я почувствовал отдачу от учеников. Было приятно слышать спустя годы: «Спасибо, что наставили на путь истинный». Мне было легко находить подход к «отбросам» — ученикам, которые плохо учились, ничем не интересовались.

Участвуешь в конкурсах, не участвуешь — одинаковая зарплата

Но в какой-то момент меня очень сильно обидели на работе. Я выкладывался на 150%. Много готовил учеников к областным и республиканским конкурсам, вел кружки. Получал на тот момент 950 рублей. Это было тогда чуть меньше, чем в среднем по городе, но на жизнь мне хватало.

Подготовил ученика на районный конкурс — там ему дали второе место со словами «Первое место уже отдали другому участнику». С этой же работой ученик поехал на область. Там он занял третье место, а работа-победитель в районе получила на области 16-е место…

Я это проглотил вначале. Но по договору мне полагалась надбавка за результаты на конкурсах. Но я получил все те же 950 рублей. Спрашиваю: «Где деньги?». Сказали, что выплатят в следующем квартале. Но ничего не получил. Посмотрел расчетник — действительно, премию заплатили, но другие надбавки убрали.

Решил расторгнуть договор. Но сразу не получилось — пришлось отрабатывать еще год. Отказался от всех дополнительных активностей и зарабатывал те же 950 рублей.

После школы — в сисадмины

Поэтому за лето изучил инструменты для работы обычным айтишником, зимой попал на стажировку в аутсорс-компанию, на практике пощупал всю суть работы. Было сложно совмещать школу и стажировку.

Предложили работу, с горем пополам уволился со школы. Но из-за СВО («специальная военная операция», то есть война России против Украины, именно этот термин использует автор. — прим. devby.io) предложение отозвали.

Еще во время учебы в универе я прошел курсы Cisco. Настройка маршрутизаторов и прочего давалась мне легко. Поэтому решил перейти в сисадминство. Но на работе было очень скучно. В какой-то момент понял, что я работаю только 1−2 часа, максимум 3 часа в день. Не было перспектив для дальнейшего роста зарплаты и навыков. Так попал в Aston. Кем работаю, не могу раскрывать из-за NDA.

Из моих одногруппников в IТ никто так и не пошел. Многие остались работать в школе. Некоторые ребята стали дальнобойщиками, кто-то продает технику, у кого-то свой бизнес.

Отличие между школой и IТ

Ритм работы и в школе, и в IТ-компании похожий. В школе есть люди, которые работают как кони, с 8.00 до 19.00. А кто-то с 8.00 до 15.00 и никакой головной боли. В IТ я замечаю, что тоже бывают любители сбросить свою работу на других.

Главные плюсы работы в IТ для меня:

• Не надо просыпаться в 6 утра, чтобы добраться до работу во время. И не возвращаешься домой в темноте.

• Практически не устаю физически. Вечером можно спокойно выйти и прогуляться. Иногда даже получается сходить по своим делам в течении дня. Главное, чтобы работа была выполнена.

• Не надо искать подход к самым разным людям.

Но минусы тоже есть:

• Спина «передает привет»

• Зрение тоже скачет.

• Сложно уединиться для созвонов. Летом я сделал «офис» на балконе. А зимой слишком прохладно.

В Светлогорске ничего не происходит

Жизнь в Светлогорске тихая и спокойная. Все находится в шаговой доступности. Но без личного автомобиля жить весьма неудобно. Если надо закупиться продуктами на неделю вперед, то приходится ехать на другой конец города.

За одеждой нужно ехать в Речицу или Жлобин. С техникой чуть проще, есть «21 век» и «5 элемент». В общем и целом город хороший, но при первой же возможности уеду отсюда.

Общественный транспорт очень страдает. Автобусы ходят часто только утром и вечером. В течение дня пешком будет быстрее. Наверное, поэтому в городе так много машин. Вечером с 17 до 18 можно даже в пробку на 30−40 минут попасть. Зато таксопарков очень много. 10−11 штук по последним подсчетам.

Дороги за последние полгода подлечили. Еще год назад был какой-то сплошной кошмар.

В моем детстве в городе был парк с аттракционами. Но 20 лет назад его закрыли, потому что аттракционы износились. Больше парк не открывался. Сейчас там лес.

Из развлечений в городе нет ни-че-го! Недавно открылся боулинг, и что-то мне подсказывает — он скоро закроется. Еще открыли ледовый дворец в этом году, набирают детей в секцию хоккея. При этом инвентарь в городе не купить, просто нет таких магазинов. Wildberries отчасти спасает.

(Уже не) город наркотиков

Про текущую ситуацию с наркотиками и СПИД/ВИЧ знаю крайне мало. Все покрыто тайной за семью печатями. В детстве ходил слух, что чуть ли каждый 5-й житель города с ВИЧ. Но это скорее всего слухи, чтобы отрезвить население и чтобы люди более ответственно относились к себе и своему здоровью.

Когда-то на местном телеканале чуть ли не каждую неделю показывали задержания наркобарыг. Теперь тишина. Искренне надеюсь, что их стало меньше. Только раз в 1−2 месяца появляется новость, что на районе задержали очередного «фермера» за травку.

Примерно половина моих друзей и знакомых уехали из города, кто-то даже из страны. Я тоже хочу уехать. При первой же возможности поеду как минимум в Гомель. А может, даже и в другую страну. Все будет зависеть от работы.

Если работодатель хорошо замотивирует ходить в офис — перееду.

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