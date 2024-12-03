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«Беларуськалий» разнервничался из-за санкций

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  • 3.12.2024, 11:22
  • 3,366
«Беларуськалий» разнервничался из-за санкций

И подал на Литву в суд.

ОАО «Беларуськалий» подало исковое заявление в рамках международного инвестиционного арбитража против Литвы, которая ввела санкции против белорусского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Исковое заявление в суд белорусская сторона подала в связи, сообщает «Беларуськалий», «с незаконными действиями Литовской Республики, в результате которых были нарушены права ОАО «Беларуськалий» как иностранного инвестора».

После того как «Беларуськалий» попал под литовские санкции в 2022 году, Минск оспорил это решение в Европейском суде. Суд Европейского Союза отклонил иск.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбаков в ноябре 2024 года заявил, что предприятие продолжит добиваться отмены санкций. 

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