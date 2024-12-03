Роман Свитан: В Сирии идет настоящий погром российской армии 4 3.12.2024, 11:26

9,164

Путин в панике меняет генералов.

В Сирии настоящий погром российской армии. Очень много баз и техники захвачено, в том числе «Панцирь-С1». Путин там постоянно меняет генералов, однако на тех, кто провалился в Украине. А российские пропагандисты говорят, что без ГУР Минобороны Украины в Сирии не обошлось.

В ежедневной сводке на «24 Канале» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Сирии.

По мнению Свитана, возможно, действительно, что без украинского ГУР в Сирии не обошлось. Ведь там у нас есть механизмы помощи, например, по указаниям целей. Именно в этом они лучшие.

Однако остается вопрос: «что будет дальше», ведь в Сирии очень много течений. Некоторые даже взаимопротивоположные, поэтому они еще и между собой сцепиться могут.

«Сирия может быть серьезным вторым фронтом, который есть сейчас в мире. Первый – это наш, поэтому это второй», – подчеркнул Роман Свитан.

«Сейчас эти действия нам помогают, потому что россиянам приходится отвлекаться, в том числе и их авиации. В последнее время самолеты там практически не садятся, а пытаются остановить эти наступательные действия», – добавил военный эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com