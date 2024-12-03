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Дым и пожар видны издалека: под Токмаком уничтожен топливозаправщик оккупантов

  • 3.12.2024, 11:35
  • 1,816
Дым и пожар видны издалека: под Токмаком уничтожен топливозаправщик оккупантов

FPV-дрон поразил АЗС возле города.

ВСУ уничтожили топливозаправщик российских войск в оккупированным Токмаке Запорожской области. Возгорание произошло непосредственно на заправочной станции — пожар и дым были видны издали. Об этом экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.

По его данным, FPV-дрон поразил АЗС возле города, в то время когда оккупанты заправляли свою технику. Произошло возгорание, приведшее к детонации резервуаров с бензином и дизтопливом.

В российских пабликах 2 декабря было опубликовано видео пожара возле АЗС. Его снимали из района дороги на значительном расстоянии, вместе с тем масштаб возгорания просматривается.

Впоследствии опубликовали видео, переданное «Мариупольским сопротивлением». На нем уже отчетливо видна ликвидация военного топливозаправщика оккупантов и другие последствия для АЗС.

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