Дым и пожар видны издалека: под Токмаком уничтожен топливозаправщик оккупантов
- 3.12.2024, 11:35
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FPV-дрон поразил АЗС возле города.
ВСУ уничтожили топливозаправщик российских войск в оккупированным Токмаке Запорожской области. Возгорание произошло непосредственно на заправочной станции — пожар и дым были видны издали. Об этом экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.
По его данным, FPV-дрон поразил АЗС возле города, в то время когда оккупанты заправляли свою технику. Произошло возгорание, приведшее к детонации резервуаров с бензином и дизтопливом.
В российских пабликах 2 декабря было опубликовано видео пожара возле АЗС. Его снимали из района дороги на значительном расстоянии, вместе с тем масштаб возгорания просматривается.
Впоследствии опубликовали видео, переданное «Мариупольским сопротивлением». На нем уже отчетливо видна ликвидация военного топливозаправщика оккупантов и другие последствия для АЗС.