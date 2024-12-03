«Из-за доллара я один месяц буду работать бесплатно» 6 3.12.2024, 11:41

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Белоруска рассказала, как на ее жизнь повлияли курсы в обменниках.

«Всякий раз, когда начинаются скачки доллара, меня одолевает ужас, паника и отчаяние», — пишет читательница сайта Charter97.org.

«Мы с мужем и двумя маленькими детьми арендуем трехкомнатную квартиру в Минске, параллельно строим дом. Нашли отличную квартиру за небольшие для Минска деньги. Платим в долларах - 350 за месяц (хотя в договоре сейчас сумма прописывается в рублях, но с хозяевами имеем устную договоренность).

Так вот, за последние несколько недель расходы на аренду увеличилась для нас на 170 рублей. Даже если курс остановится сегодня, то за год наша переплата составит 2100 рублей. Это мой месячный заработок. Один месяц я буду работать бесплатно.

И это если курс остановится сегодня! А ситуация развивается так, что не известно, возможно ли завтра будет доллары где-нибудь купить.

Так что хрустальная карета нашего воображаемого благополучия постепенно превращается в тыкву.

А про строительные материалы, которые мы постоянно покупаем, так и подумать страшно. Сколько же теперь будет стоить, например, дверная ручка?», — задается вопросом белоруска.

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